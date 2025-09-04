Donald Trump wybuchł po pytaniu polskiego dziennikarza: „Powinieneś znaleźć sobie inną robotę!” (WIDEO)
Takiej reakcji chyba nikt nie przewidział.
W sieci aż huczy o wizycie polskiego prezydenta Karola Nawrockiego u Donalda Trumpa. Spotkaniu tych dwóch przywódców przygląda się cały świat, ponieważ relacje pomiędzy Polską, a USA w obecnej sytuacji międzynarodowej mają szczególne znaczenie. Podczas wydarzenia doszło jednak, do dość niezręcznego incydentu, po którym Trump zrugał jednego z przedstawicieli polskich mediów.
Donald Trump zaskoczył gestem wobec polskiego prezydenta! „To zachowanie zdarza się rzadko”
Donald Trump naskoczył na polskiego dziennikarza po niewygodnym pytaniu
Wczoraj (3 września) doszło do bardzo ważnego spotkania Karola Nawrocki i Donalda Trumpa, które odbyło się w Waszyngtonie. Moment ten przyciągnął uwagę nie tylko polskich czy amerykańskich mediów, ale także innych państw. Głównym celem wizyty były rozmowy dotyczące m.in. kwestii bezpieczeństwa narodowego czy wojny w Ukrainie.
Huczy o reakcji Donalda Trupa na zaręczyny Taylor Swift. Internauci są zszokowani
Prezydent USA z dużym wyrazem szacunku i sympatii ugościł polską głowę państwa, a ich spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze. Później prezydenci obu państwa spotkali się z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym, gdzie przyszedł czas na pytania ze strony mediów. W pewnym momencie głos zabrał korespondent Polskiego Radia, który zapytał Donalda Trumpa o jego działania wobec Putina:
Mówił Pan tyle razy o frustracji i żalu, jaką Pan czuje do Putina, ale nie ma żadnych działań… – zapytał Trumpa jeden z polskich dziennikarzy.
Donald Trump pojawił się na premierze mimo skandalu! Publiczność ostro zareagowała
Pytanie to dość mocno nie spodobało się prezydentowi USA. W pewnym momencie puściły mu nerwy i naskoczył na polskiego dziennikarza:
Skąd wiesz, że nie ma działań? Chwila, z jakiej redakcji jesteś? (…). Jak możesz mówić, że nie ma działań? Nałożyliśmy dodatkowe 25 proc. ceł na Indie za zakup rosyjskiej ropy. To kosztowało Rosję setki miliardów dolarów. A ja jeszcze nie wykonałem fazy drugiej ani fazy trzeciej. Jeśli uważasz, że to brak działań, to powinieneś znaleźć sobie inną robotę – odpowiedział Trump.
@jantakareporter Trump doesn’t like uncomfortable question posed by a journalist from Poland, so he snaps at him. #trump #media #journalism #whitehouse #poland ♬ original sound - JKR News
@nawrocki25
🇵🇱🤝🇺🇸 „Wykonuje naprawdę fantastyczną pracę, to dla mnie zaszczyt, że go poparłem i jestem z tego bardzo dumny.” – Prezydent Trump o relacji z Prezydentem K. Nawrockim🤝♬ dźwięk oryginalny - Nawrocki25