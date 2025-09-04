W sieci aż huczy o wizycie polskiego prezydenta Karola Nawrockiego u Donalda Trumpa. Spotkaniu tych dwóch przywódców przygląda się cały świat, ponieważ relacje pomiędzy Polską, a USA w obecnej sytuacji międzynarodowej mają szczególne znaczenie. Podczas wydarzenia doszło jednak, do dość niezręcznego incydentu, po którym Trump zrugał jednego z przedstawicieli polskich mediów.

Donald Trump naskoczył na polskiego dziennikarza po niewygodnym pytaniu

Wczoraj (3 września) doszło do bardzo ważnego spotkania Karola Nawrocki i Donalda Trumpa, które odbyło się w Waszyngtonie. Moment ten przyciągnął uwagę nie tylko polskich czy amerykańskich mediów, ale także innych państw. Głównym celem wizyty były rozmowy dotyczące m.in. kwestii bezpieczeństwa narodowego czy wojny w Ukrainie.

Prezydent USA z dużym wyrazem szacunku i sympatii ugościł polską głowę państwa, a ich spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze. Później prezydenci obu państwa spotkali się z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym, gdzie przyszedł czas na pytania ze strony mediów. W pewnym momencie głos zabrał korespondent Polskiego Radia, który zapytał Donalda Trumpa o jego działania wobec Putina:

Mówił Pan tyle razy o frustracji i żalu, jaką Pan czuje do Putina, ale nie ma żadnych działań… – zapytał Trumpa jeden z polskich dziennikarzy.

Pytanie to dość mocno nie spodobało się prezydentowi USA. W pewnym momencie puściły mu nerwy i naskoczył na polskiego dziennikarza: