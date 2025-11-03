Dorociński odtworzył słynną sesję Zbigniewa Cybulskiego. Mowę nam odebrało (FOTO)
Marcin Dorociński wcieli się w legendę polskiego kina i z tej okazji odtworzył słynne zdjęcia sprzed lat.
Marcin Dorociński przygotowuje się do wyjątkowej roli – w filmie „Jak być kochanym” zagra samego Zbigniewa Cybulskiego. W sieci opublikował zdjęcia inspirowane kultową sesją sprzed blisko 60 lat, które powstały jeszcze pod okiem Tadeusza Rolke. Aktor w emocjonalnym wpisie wspomniał legendę kina i fotografa, który uwiecznił jego wzruszającą przemianę.
Dorociński w roli Cybulskiego. Odtworzył słynną sesję mistrza Rolke
Marcin Dorociński po raz kolejny udowadnia, że potrafi z szacunkiem i wyczuciem oddać hołd największym postaciom polskiej kultury. Aktor wcieli się w Zbigniewa Cybulskiego w filmie „Jak być kochanym”, który pokaże schyłkowy okres życia legendarnego artysty – jego zmagania z nałogami, problemami zawodowymi i relacją z Marlene Dietrich.
Na swoim Instagramie Dorociński opublikował poruszający wpis poświęcony Cybulskiemu.
Wczoraj Zaduszki: dzień pamięci, refleksji, wdzięczności, a dziś urodziny Zbyszka Cybulskiego. Myślę dziś o nim z niemałym wzruszeniem – o jego charyzmie, legendzie, i o tym, jak bardzo zmienił polskie kino i sposób myślenia o aktorstwie – napisał aktor.
Do wpisu dołączył zdjęcia inspirowane słynną sesją Cybulskiego z 1966 roku, którą wykonał Tadeusz Rolke. Tym razem za aparatem ponownie stanął mistrz fotografii.
„Miałem niezwykły zaszczyt odtworzyć słynną sesję zdjęciową Cybulskiego z 1966 roku autorstwa Tadeusza Rolke. Spotkanie z Tadeuszem, praca nad tym projektem, rozmowy o Cybulskim, fotografii, kinie – to było coś znacznie więcej niż tylko zdjęcia” – dodał Dorociński.
Film „Jak być kochanym” przeniesie widzów do 1966 roku, gdy Cybulski mierzył się z problemami zawodowymi, finansowymi i osobistymi. To właśnie wtedy los zetknął go z Marlene Dietrich, co stanie się kluczowym punktem historii.