Marcin Dorociński przygotowuje się do wyjątkowej roli – w filmie „Jak być kochanym” zagra samego Zbigniewa Cybulskiego. W sieci opublikował zdjęcia inspirowane kultową sesją sprzed blisko 60 lat, które powstały jeszcze pod okiem Tadeusza Rolke. Aktor w emocjonalnym wpisie wspomniał legendę kina i fotografa, który uwiecznił jego wzruszającą przemianę.

Marcin Dorociński i jego sekretne kobiety! Od Małgorzaty Kożuchowskiej po tajemniczą miłość życia

Dorociński w roli Cybulskiego. Odtworzył słynną sesję mistrza Rolke

Marcin Dorociński po raz kolejny udowadnia, że potrafi z szacunkiem i wyczuciem oddać hołd największym postaciom polskiej kultury. Aktor wcieli się w Zbigniewa Cybulskiego w filmie „Jak być kochanym”, który pokaże schyłkowy okres życia legendarnego artysty – jego zmagania z nałogami, problemami zawodowymi i relacją z Marlene Dietrich.

Na swoim Instagramie Dorociński opublikował poruszający wpis poświęcony Cybulskiemu.

Wczoraj Zaduszki: dzień pamięci, refleksji, wdzięczności, a dziś urodziny Zbyszka Cybulskiego. Myślę dziś o nim z niemałym wzruszeniem – o jego charyzmie, legendzie, i o tym, jak bardzo zmienił polskie kino i sposób myślenia o aktorstwie – napisał aktor.

Do wpisu dołączył zdjęcia inspirowane słynną sesją Cybulskiego z 1966 roku, którą wykonał Tadeusz Rolke. Tym razem za aparatem ponownie stanął mistrz fotografii.

Marcin Dorociński od lat żyje z tajemniczą Moniką. Prawda o ich małżeństwie zaskakuje