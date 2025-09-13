Marcin Dorociński i jego sekretne kobiety! Od Małgorzaty Kożuchowskiej po tajemniczą miłość życia

Marcin Dorociński i kobiety jego życia! Od Małgorzaty Kożuchowskiej po wielką miłość ze scenarzystką

Prawdziwy przełom w życiu Dorocińskiego nastąpił nie tylko dzięki dostrzeżeniu jego talentu przez Krystynę Jandę, ale także dzięki spotkaniu z kobietą, która na zawsze odmieniła jego serce. Na planie filmu „Pitbull” poznał utalentowaną scenografkę Monikę Sudół.

Od pierwszych chwil poczuli, że łączy ich coś wyjątkowego. Oboje unikają medialnego rozgłosu i strzegą swojej prywatności, nie pojawiają się na ściankach, ani nie publikują wspólnych zdjęć. Wiadomo jednak, że są razem od wielu lat, a ich związek kwitnie.