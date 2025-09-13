Marcin Dorociński i jego sekretne kobiety! Od Małgorzaty Kożuchowskiej po tajemniczą miłość życia
Aktor woli rodzinny spokój i uczucie, które przetrwało próbę czasu.
Marcin Dorociński od lat należy do grona najpopularniejszych i najbardziej cenionych polskich aktorów. Publiczność podziwia go zarówno na rodzimym ekranie, jak i w wielkich zagranicznych produkcjach, gdzie występował u boku Toma Cruise’a czy Anyi Taylor-Joy.
Choć jego kariera rozwija się w imponującym tempie, on sam nigdy nie ulegał pokusie błysku fleszy. Zamiast życia w świetle reflektorów, wybrał stabilizację, spokój i rodzinę. Historia jego miłości to wątek, który zasługuje na szczególną uwagę, bo właśnie ona nadała rytm całej jego codzienności.
Zanim Dorociński stał się rozpoznawalnym aktorem, jego życie nie różniło się od życia wielu studentów. Musiał zarabiać na własne utrzymanie. Bywał ochroniarzem, kelnerem czy prezenterem produktów.
Później pojawiło się w jego życiu pierwsze poważniejsze uczucie. W 1993 roku Marcin Dorociński dostał się do Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W tamtym czasie na jego drodze pojawiła się Małgorzata Kożuchowska, wówczas także stawiającą pierwsze kroki w aktorstwie. Ich relacja trwała kilka lat i była dla niego ważnym etapem dorastania. Nie przetrwała jednak próby czasu. Rozeszli się, a ich drogi zawodowe i osobiste potoczyły się w zupełnie innych kierunkach.
Prawdziwy przełom w życiu Dorocińskiego nastąpił nie tylko dzięki dostrzeżeniu jego talentu przez Krystynę Jandę, ale także dzięki spotkaniu z kobietą, która na zawsze odmieniła jego serce. Na planie filmu „Pitbull” poznał utalentowaną scenografkę Monikę Sudół.
Od pierwszych chwil poczuli, że łączy ich coś wyjątkowego. Oboje unikają medialnego rozgłosu i strzegą swojej prywatności, nie pojawiają się na ściankach, ani nie publikują wspólnych zdjęć. Wiadomo jednak, że są razem od wielu lat, a ich związek kwitnie.
Z tej miłości narodziła się dwójka dzieci, syn Stanisław i córka Janina. Dorociński wielokrotnie podkreślał, że to właśnie dom, a nie kariera, jest dla niego fundamentem życia. W szczerym wywiadzie przyznał, że w razie potrzeby byłby gotów porzucić aktorstwo, aby zapewnić rodzinie bezpieczeństwo.
Ta odpowiedzialność i przywiązanie do najbliższych sprawiają, że mimo międzynarodowych sukcesów, Dorociński nie wyobraża sobie życia w Hollywood. Woli wracać do swojego domu, gdzie odnajduje spokój i równowagę.
Choć jego filmografia imponuje, aktor wciąż pozostaje wierny swoim korzeniom. Dorastał w Kłudzienku, w rodzinie, w której ceniło się prostotę, ciężką pracę i szacunek do ludzi. To właśnie te wartości przekazuje swoim dzieciom.
„Moje pochodzenie to moja siła i coś, co mnie ukształtowało” – podkreślał w jednym z wywiadów.
Najlepszy polski aktor!