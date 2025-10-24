Dorota Szelągowska od lat jest jedną z najbardziej lubianych postaci polskiej telewizji. Projektantka wnętrz z ogromnym poczuciem humoru i dystansem do siebie nie boi się pokazywać jak naprawdę wygląda jej prawdziwe życie. W mediach społecznościowych często dzieli się kadrami z domowego zacisza, a jej obserwatorzy uwielbiają momenty, w których występują jej dwa urocze psy rasy goldendoodle.

Ostatnio projektantka opublikowała nagranie, które rozbawiło i rozczuliło internautów. Pokazała, jak jeden z jej pupili leży z nią w łóżku, choć, jak sama przyznała, miał tam nigdy nie trafić.

To są psy, które nigdy nie będą spać z nami w łóżku” – napisała żartobliwie, dodając, że plan legł w gruzach już dawno temu.

Fani błyskawicznie zareagowali na urocze wideo. Wielu z nich przyznało, że znają ten scenariusz aż za dobrze, bo kto potrafi oprzeć się spojrzeniu ukochanego pupila?

Dorota Szelągowska po raz kolejny udowodniła, że nawet w codziennych, zwyczajnych momentach potrafi pokazać coś, co wywołuje uśmiech i ciepło na sercu.

Projektantka od dawna podkreśla, że zwierzęta są dla niej ważną częścią życia, a dom bez nich byłby pusty. I choć plany miały być inne, wygląda na to, że jej czworonogi już na dobre przejęły królewskie miejsce – tuż obok niej.