Beata Kozidrak zdecydowała się szczerze opowiedzieć w „Plejadzie” o trudnym etapie w swoim życiu m.in. zmaganiach z chorobą nowotworową. Wokalistka przez wiele miesięcy walczyła o powrót do zdrowia i na scenę.

Beata Kozidrak po 9 miesiącach powróciła na scenę! „Jest to niezwykła sprawa, bardzo tęskniłam za Wami”

Beata Kozidrak odpowiedziała o chorobie

Jesienią ubiegłego roku fani artystki zaniepokoili się, gdy ta niespodziewanie odwołała koncerty i zniknęła z mediów. Okazało się, że powodem była poważna choroba nowotworowa. Przez kilkanaście miesięcy skupiła się wyłącznie na leczeniu i rekonwalescencji, przy tym całkowicie wycofując się z show-biznesu.

Jestem bardzo wzruszona, zwłaszcza że po tych 9 miesiącach walki o moje zdrowie teraz mogę z wami spotkać się na scenie. Bardzo tęskniłam. Dziękuję za wszystkie wiadomości – ta energia naprawdę mi pomogła – mówiła ze sceny.

Wielki powrót Beaty Kozidrak! Na scenie wspomniała o Kołaczkowskiej i Sojce (WIDEO)

W rozmowie z Plejadą przyznała, że dziś jej stan zdrowia jest zdecydowanie lepszy, ale walka była niezwykle dla niej wykańczająca psychicznie i fizycznie:

Czuję w sobie teraz ogromną siłę. Chyba większą niż kiedykolwiek. Za mną trudny czas. Musiałam zostawić cały harmider, odciąć się od bodźców i skupić na zdrowiu – wyznała.

Artystka dodała, że nawet w najcięższych chwilach nie zwątpiła, że uda jej się pokonać chorobę. Zdarzały się chwile zwątpienia, ogromnego bólu i zmęczenia, ale mimo to nigdy nie straciła wiary, że wyjdzie z tej trudnej sytuacji zwycięsko.

Przeżyłam kilka naprawdę trudnych momentów. Łącznie z tym, że przez chwilę byłam na tamtym świecie. Wiedziałam jednak, że mam dla kogo żyć i muszę przez to przejść. To przekonanie było we mnie naprawdę silne – zdradziła wokalistka.

Beata Kozidrak wyznaje prawdę o swojej chorobie! To dlatego zniknęła ze sceny: „Cierpiałam”

W wywiadzie poruszyła też temat swojej twórczości, podkreślając, że muzyka od zawsze była dla niej formą pamiętnika, w którym może zapisać swoje największe obawy.

Każda moja piosenka to pewien etap mojego życia. Wystarczy ich posłuchać, żeby przekonać się, co wtedy przeżywałam. Docierają do mnie głosy, że ludzie przeglądają się w moich piosenkach jak w zwierciadle. To coś pięknego – przyznała.

W wywiadzie również poruszyła temat ślubu. W teledysku do ostatniego singla „Kochaj mnie znów” wystąpiła w sukni ślubnej, to dziś rozwiewa wszelkie plotki: