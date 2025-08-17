Beata Kozidrak od lat uchodzi za jedną z najważniejszych postaci polskiej muzyki rozrywkowej. Jako współzałożycielka i charyzmatyczna wokalistka zespołu Bajm, od wielu lat wypełnia sale koncertowe i tworzy przeboje, które na trwałe zapisały się w historii polskiej sceny muzycznej.

Jesienią 2024 roku artystka zmuszona była jednak przerwać działalność artystyczną. Jak wyznała, do takiej decyzji doprowadziły poważne problemy zdrowotne. Początkowo dolegliwości tłumaczyła wieloletnim występowaniem w butach na obcasie czy rodzinną skłonnością do chorób kręgosłupa. Mimo nasilającego się bólu dokończyła jubileuszową trasę Bajmu, śpiewając w ogromnym wysiłku i przy wsparciu silnych leków. Zaledwie dwa dni po ostatnim koncercie trafiła jednak do szpitala.

Cierpiałam. Po prostu wtedy cierpiałam. Dwa dni później już byłam w szpitalu. Ja się bardzo źle czułam. Proste przejście z łóżka u mnie w domu do toalety było dla mnie wielkim problemem i czułam, że to nie są żarty. Oczywiście zrobiłam wszystkie badania i tak jak każdy człowiek bałam się bardzo, jakie będzie, jaka będzie diagnoza – wyznała w rozmowie w „DDTVN”.

W programie „Dzień Dobry TVN” Kozidrak po raz pierwszy szczegółowo opowiedziała o tym trudnym czasie. Okazało się, że szybka diagnoza potwierdziła chorobę nowotworową. Wokalistka przyznała, że wiadomość była dla niej ogromnym wstrząsem, jednak postanowiła walczyć.

Trafiłam do szpitala. Diagnoza była szybka. Była to choroba nowotworowa. Nie boję się tego powiedzieć, bo chciałabym również, żeby to zabrzmiało optymistycznie, że czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, że choroby nowotworowe można leczyć i poddać się procesowi leczenia – wyznała Beata Kozidrak.

Okres leczenia i rekonwalescencji wymagał od niej ogromnej siły, ale jak sama mówi, nie mogła się poddać. Wokalistka nie ukrywa, że szczególnie trudne były momenty, gdy w mediach pojawiały się spekulacje na temat jej zdrowia.

Niektóre komentarze były po prostu bolesne i nieprawdziwe. Szczególnie w takim momencie, kiedy człowiek jest skupiony — walczysz o życie, zdrowie. To jest straszne. […] Nie poddaję i mam dla kogo żyć. Mam fanów, którzy czekali w ciszy ode mnie informacje, co się ze mną dzieje i również tę rozmowę im dedykuję – mówiła w porannej rozmowie artystka.

Wyznała także, że ogromne wsparcie dawał jej ukochany partner, który wspierał ją w każdej chwili choroby.