Beata Kozidrak to ikona polskiej sceny muzycznej i jedna z najpopularniejszych artystek w naszym kraju. Po wielu miesiącach zmagań z chorobą nowotworową piosenkarka znów zagościła na scenie. Kozidrak podczas swojego występu zdecydowała się na poruszający gest, wspominając o niedawno zmarłych artystach.

Beata Kozidrak zagrała pierwszy koncert po chorobie. Na scenie oddała hołd Kołaczkowskiej i Sojce.

Warto wspomnieć, że pod koniec ubiegłego roku Beata Kozidrak zawiesiła swoją działalność artystyczną. Choć początkowo temat ten był owiany tajemnicą, to po jakimś czasie zdradziła, że jej muzyczna przerwa była spowodowana nowotworem.

Teraz (24 sierpnia) po wielu miesiącach zmagań z chorobą, artystka stanęła na scenie, gdzie zagrała w Pszczynie, a poprzednio pojawiła się na scenie podczas finału „Męskiego Grania” w Warszawie. Kozidrak przy okazji podziękowała swoim fanom za słowa wsparcia w okresie choroby oraz wyznała, że bardzo tęskniła za koncertowaniem.

Chciałabym, jeśli mogę, podziękować wszystkim tym, którzy myśleli o mnie ciepło, kiedy leżałam w szpitalu, kiedy był ten proces leczenia i wiem, że o mnie myśleliście ciepło (…). Jak mi tego było brak, mówię wam. Masakra. To jest taka wielka siła, to jest taka wielka potrzeba bycia razem z wami, przeżywania tych emocji, nie da się tego opisać. Dzięki temu człowiek ma tyle siły, że może pokonać wszystkie przeszkody w swoim życiu – wyznała na scenie Kozidrak.

Kozidrak nie tylko dała niezapomniane show na scenie, ale także zdecydowała się na kilka wzruszających słów. Piosenkarka postanowiła oddać hołd zmarłej niedawno aktorce kabaretowej Joannie Kołaczkowskiej oraz Stanisławowi Sojce. Piosenkarka zaapelowała, aby pamiętać o nich oraz o innych artystach.