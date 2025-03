Dworek serialowej rodziny „Złotopolskich” to kultowy obiekt, który przez lata był centralną częścią produkcji. Jak się okazuje, teraz trafił na sprzedaż za oszałamiającą kwotę. Jesteście ciekawi, co zawiera i ile kosztuje taka posiadłość?

Tak wygląda nowa posiadłość Seleny Gomez i Bennego Blanco za 35 mln $. Wnętrza robią wrażenie! (FOTO)

Dworek ze „Złotopolskich” na sprzedaż

Serial Złotopolscy to kultowa produkcja TVP, która przedstawiała perypetie i losy dwóch rodzin: Złotopolskich i Gabrielów. Serial emitowany był od 1997 roku, aż do 2010 roku. Wśród obsady aktorskiej znaleźli się m.in.: Andrzej Piaseczny, Anna Przybylska, Klaudia Halejcio, czy Magdalena Stużyńska, którzy stawiali tam swoje pierwsze kroki aktorskie.

Blanka Lipińska kupiła dom w Hiszpanii! ,,To jest koszmar”

Kultowym miejscem w serialu, który jednocześnie stanowił dom rodziny „Złotopolskich” był dworek, który znajduje się w miejscowości Many położonej niedaleko Warszawy. Posiadłość przez długi czas należała do Beaty Chmielowskiej-Olech, znanej dziennikarki TVP, która kupiła go w 2004 r. To dzięki niej dworek przeszedł całkowitą renowację i został przerobiony na luksusowy hotel oraz przestrzeń na imprezy okolicznościowe.

Teraz okazało się, że przepiękny dworek został wystawiony na sprzedaż, a z ogłoszenia dowiadujemy się, co skrywają jego wnętrza:

Do rekonstrukcji użyto wysokiej jakości materiały. 35 w pełni wyposażonych pokoi (2,3,4-osobowych), sala balowa z możliwością podziału na trzy mniejsze/szkoleniowe, pub z barem w podziemiach, dwie kuchnie, dwie sale restauracyjne, biblioteka oraz całoroczna oranżeria z toaletami oraz zapleczem kuchennym. W podziemiach w stanie deweloperskim z gotową wentylacją pomieszczenia z przeznaczeniem na SPA z basenem – czytamy w ogłoszeniu.

Dom Magdaleny Stużyńskiej wygląda niczym willa. Wnętrza rodem ze starej elity! (FOTO)

Jak podaje ogłoszeniodawca cena za dworek i działkę, to zawrotne 32 mln złotych. To jednak nie wszystko. Gdyby ktoś nie był zainteresowany kupnem, istnieją też inne formy: