Grzegorz Okrasa dał się poznać szerokiej publiczności za sprawą roli w „Złotopolskich”. Widzowie pokochali go za postać barmana Stefana, w którą wcielił się w serialu. Niestety, ale mężczyzna zmarł w wieku 74 lat. Informację o śmierci aktora przekazała najbliższa rodzina we wpisie w mediach społecznościowych. Wspomnieli również o tym, kiedy odbędzie się pogrzeb Grzegorza Okrasy. Podali dokładną datę, godzinę i miejsce pogrzebu.

Grzegorz Okrasa był nie tylko aktorem ze „Złotopolskich”, ale również współreżyserował produkcję TVP w latach 1997–2010. Oprócz tego widzowie mogli także podziwiać jego pomysły w serialu „Barwy szczęścia”, gdzie od 2007 roku był drugim reżyserem produkcji. Informację o śmierci mężczyzny przekazała Barbara Okrasa:

Wczoraj zmarł Grzegorz Okrasa, pamiętny barman Stefan w Złotopolskich i drugi reżyser tego serialu. Smutny czas — napisała Barbara Okrasa we wpisie na Facebooku 20 października 2025 roku.

