Zmarł ceniony aktor ze „Złotopolskich”. Znamy datę i miejsce pogrzebu
Smutną wiadomość przekazała rodzina...
Grzegorz Okrasa dał się poznać szerokiej publiczności za sprawą roli w „Złotopolskich”. Widzowie pokochali go za postać barmana Stefana, w którą wcielił się w serialu. Niestety, ale mężczyzna zmarł w wieku 74 lat. Informację o śmierci aktora przekazała najbliższa rodzina we wpisie w mediach społecznościowych. Wspomnieli również o tym, kiedy odbędzie się pogrzeb Grzegorza Okrasy. Podali dokładną datę, godzinę i miejsce pogrzebu.
Wyciekło zaproszenie na ślub Cichopek i Kurzajewskiego! To będzie huczna impreza
Grzegorz Okrasa zmarł w wieku 74 lat. Podana datę i miejsce pogrzebu
Grzegorz Okrasa był nie tylko aktorem ze „Złotopolskich”, ale również współreżyserował produkcję TVP w latach 1997–2010. Oprócz tego widzowie mogli także podziwiać jego pomysły w serialu „Barwy szczęścia”, gdzie od 2007 roku był drugim reżyserem produkcji. Informację o śmierci mężczyzny przekazała Barbara Okrasa:
Wczoraj zmarł Grzegorz Okrasa, pamiętny barman Stefan w Złotopolskich i drugi reżyser tego serialu. Smutny czas — napisała Barbara Okrasa we wpisie na Facebooku 20 października 2025 roku.
Doda wściekła się na prestiżowym evencie: „Ja p****ę, człowieku, co ty robisz?”
Kuba Wojewódzki zabrał głos w sprawie Daniela Martyniuka. Zadziwiająco go podsumował!
Portal filmpolski.pl przekazał również, że uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 27 października o godz. 13.00 na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.
Grzegorz Okrasa całe życie był związany z filmem. Jego wykształcenie było jednak zgoła inne…
Grzegorz Okrasa ukończył filologię polską. Mimo zamiłowania do literatury to właśnie kino stało się jego największą pasją. Zadebiutował w 1986 roku w filmie „Tulipan”, gdzie zagrał niewielką, lecz zapadającą w pamięć rolę. Występ ten otworzył mu drogę do dalszej kariery. Później pracował jako asystent reżysera przy zagranicznej produkcji „Le Retour”. Największą popularność przyniosła mu jednak rola barmana Stefana w serialu „Złotopolscy”.