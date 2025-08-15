Agnieszka Sitek zasłynęła rolą w „Złotopolskich”. Dziś ma 52 lata i wygląda tak!
Na najnowszych zdjęciach aż trudno ją poznać!
Agnieszka Sitek zdobyła popularność za sprawą roli Weroniki Gabriel w serialu TVP „Złotopolscy”.
Później po wielkim sukcesie zapadła się pod ziemię. Wiemy, jak dziś wygląda…
Serial „Złotopolscy” był jednym z najchętniej oglądanych w latach 90. Widzowie od razu pokochali w telenoweli drugoplanową aktorkę — Agnieszkę Sitek.
Wiele osób za sprawą delikatnej, słowiańskiej urody wróżyło jej świetlaną karierę.
Niestety, ale nie wszystko poszło zgodnie z planem…
Postać grana przez Agnieszkę Sitek z upływem czasy stała się coraz bardziej wyrazista.
Widzowie mocno jej kibicowali, a sama aktorka nie spodziewała się takiego obrotu sprawy.
„W pierwszych odcinkach Weronika była postacią drugoplanową. Była w ciąży z Mirkiem Gabrielem. Scenarzysta wspomniał, że być może urodzi bliźnięta. Tyle o niej wiedziałam” – wspominała w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.
Koniec końców po pięciu latach Agnieszka Sitek pożegnała się z rolą w „Złotopolskich”, a jej postać ku zaskoczeniu aktorki — uśmiercono.
Aktorka później próbowała wrócić na salony, ale bezskutecznie.
Grała w produkcjach, takich jak: „Sztos”, „Wrota Europy”, „Chopin. Pragnienie miłości” i „Zabić Sekala”.
Agnieszka Sitek w końcu zdecydowała się zrezygnować z aktorstwa i skupić się na innym zawodzie.
Kobieta ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną i logopedię na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Teraz pracuje w poradni dla dzieci dotkniętych autyzmem.
Agnieszka Sitek co jakiś czas pojawia się publicznie.
Dziś jest szczupłą 52-letnią, która w modzie stawia na klasykę okraszoną eleganckimi elementami ubioru.
Agnieszka Sitek ma słabość do marynarek i dodatków w męskim stylu.
Aktorka spełnia się w roli nauczycielki i chętnie pomaga dzieciom z niepełnosprawnościami.
Agnieszka Sitek jest piękną kobietą z klasą.
Zgrabnie łączy w swoich stylizacjach elegancję ze stylem dandysowskim.
Agnieszka Sitek stawia na naturalność i nie korzysta z zabiegów z zakresu medyny estetycznej.
Jej niektóre stylizacje mocno przypominają stylizacje innej gwiazdy — Lidii Popiel.
A wy, co myślicie o Agnieszce Sitek? Pamiętacie ją z serialu „Złotopolscy”?
Anonim | 15 sierpnia 2025
Anonim | 15 sierpnia 2025
Piękna o mnie, CUDNA
Anonim | 15 sierpnia 2025
