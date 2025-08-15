Agnieszka Sitek zasłynęła rolą w „Złotopolskich”. Dziś ma 52 lata i wygląda tak!

Agnieszka Sitek kiedyś vs. dziś

Agnieszka Sitek w końcu zdecydowała się zrezygnować z aktorstwa i skupić się na innym zawodzie.

Kobieta ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną i logopedię na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Teraz pracuje w poradni dla dzieci dotkniętych autyzmem.