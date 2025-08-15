times-dark
Kozaczek
Aktualności Polscy celebryci

Agnieszka Sitek zasłynęła rolą w „Złotopolskich”. Dziś ma 52 lata i wygląda tak!

Na najnowszych zdjęciach aż trudno ją poznać!

Metamorfozy Tvp Złotopolscy
/ 15.08.2025 /
EmEl
Agnieszka Sitek, fot. AKPA.

1 / 11

Agnieszka Sitek kiedyś vs. dziś 

Agnieszka Sitek zdobyła popularność za sprawą roli Weroniki Gabriel w serialu TVP „Złotopolscy”. 

Później po wielkim sukcesie zapadła się pod ziemię. Wiemy, jak dziś wygląda…

Agnieszka Sitek, fot. AKPA.

2 / 11

Agnieszka Sitek kiedyś vs. dziś 

Serial „Złotopolscy” był jednym z najchętniej oglądanych w latach 90. Widzowie od razu pokochali w telenoweli drugoplanową aktorkę — Agnieszkę Sitek. 

Wiele osób za sprawą delikatnej, słowiańskiej urody wróżyło jej świetlaną karierę.

Niestety, ale nie wszystko poszło zgodnie z planem… 

Agnieszka Sitek, fot. AKPA.

3 / 11

Agnieszka Sitek kiedyś vs. dziś 

Postać grana przez Agnieszkę Sitek z upływem czasy stała się coraz bardziej wyrazista.

Widzowie mocno jej kibicowali, a sama aktorka nie spodziewała się takiego obrotu sprawy.

Agnieszka Sitek, fot. AKPA.

4 / 11

Agnieszka Sitek kiedyś vs. dziś 

„W pierwszych odcinkach Weronika była postacią drugoplanową. Była w ciąży z Mirkiem Gabrielem. Scenarzysta wspomniał, że być może urodzi bliźnięta. Tyle o niej wiedziałam”  – wspominała w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

Agnieszka Sitek, fot. AKPA.

5 / 11

Agnieszka Sitek kiedyś vs. dziś 

Koniec końców po pięciu latach Agnieszka Sitek pożegnała się z rolą w „Złotopolskich”, a jej postać ku zaskoczeniu aktorki — uśmiercono. 

Agnieszka Sitek, fot. AKPA.

6 / 11

Agnieszka Sitek kiedyś vs. dziś 

Aktorka później próbowała wrócić na salony, ale bezskutecznie.

Grała w produkcjach, takich jak: „Sztos”, „Wrota Europy”, „Chopin. Pragnienie miłości” i „Zabić Sekala”.

Agnieszka Sitek, fot. AKPA.

7 / 11

Agnieszka Sitek kiedyś vs. dziś 

Agnieszka Sitek w końcu zdecydowała się zrezygnować z aktorstwa i skupić się na innym zawodzie. 

Kobieta ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną i logopedię na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Teraz pracuje w poradni dla dzieci dotkniętych autyzmem.

Agnieszka Sitek, fot. AKPA.

8 / 11

Agnieszka Sitek kiedyś vs. dziś 

Agnieszka Sitek co jakiś czas pojawia się publicznie.

Dziś jest szczupłą 52-letnią, która w modzie stawia na klasykę okraszoną eleganckimi elementami ubioru. 

Agnieszka Sitek, fot. AKPA.

9 / 11

Agnieszka Sitek kiedyś vs. dziś 

Agnieszka Sitek ma słabość do marynarek i dodatków w męskim stylu. 

Aktorka spełnia się w roli nauczycielki i chętnie pomaga dzieciom z niepełnosprawnościami.

Agnieszka Sitek, fot. AKPA.

10 / 11

Agnieszka Sitek kiedyś vs. dziś 

Agnieszka Sitek jest piękną kobietą z klasą. 

Zgrabnie łączy w swoich stylizacjach elegancję ze stylem dandysowskim.

Agnieszka Sitek, fot. AKPA.

11 / 11

Agnieszka Sitek kiedyś vs. dziś 

Agnieszka Sitek stawia na naturalność i nie korzysta z zabiegów z zakresu medyny estetycznej. 

Jej niektóre stylizacje mocno przypominają stylizacje innej gwiazdy — Lidii Popiel.

A wy, co myślicie o Agnieszce Sitek? Pamiętacie ją z serialu „Złotopolscy”? 

KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Anonim | 15 sierpnia 2025 Odpowiedz

Tak jak rQD A, A,AŻ TYOE KAT )

Anonim | 15 sierpnia 2025 Odpowiedz

Piękna o mnie, CUDNA

Anonim | 15 sierpnia 2025 Odpowiedz

Bardzo miła i bez lek sympatyczna o nie NIE ZAWJ ad ankowa duch fajka,

POLECANE DLA CIEBIE
Rafał i Marcin Mroczek na pielgrzymce na Jasną Górę. Nie byli sami…
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Marcin Mroczek Rafał Mroczek
Rafał i Marcin Mroczek na pielgrzymce na Jasną Górę. Nie byli sami…
Zabrali ze sobą wyjątkowych towarzyszy.
Karolina Kowalkiewicz jest sportsmenką, a zarabia w branży dla dorosłych!
Aktualności Polscy celebryci
Karolina Kowalkiewicz
Karolina Kowalkiewicz jest sportsmenką, a zarabia w branży dla dorosłych!
"Mam prawo żyć tak, jak chcę" — podkreśliła...
Maciej Musiał pozuje półnago na jachcie. Tak gwiazdor „Rodzinki.pl” spędza czas na Sardynii
Newsy Polscy celebryci
Maciej Musiał
Maciej Musiał pozuje półnago na jachcie. Tak gwiazdor „Rodzinki.pl” spędza czas na Sardynii
Aktor zamienił plan filmowy na słoneczne wybrzeże i luksusowy rejs.
Doda ma nowego partnera? Recepcja znanego hotelu się wygadała!
Aktualności Polscy celebryci
Doda Związki Gwiazd
Doda ma nowego partnera? Recepcja znanego hotelu się wygadała!
Wszystko wyśpiewali!
Szalony Reporter pokazał, jak mieszka w Krakowie!
Aktualności Polscy celebryci
Domy Gwiazd Szalony Reporter
Szalony Reporter pokazał, jak mieszka w Krakowie!
Pokazał, jak wygląda jego willa!
Kasia Nawrocka z mamą na zakupach. Mieli torbę pełną zabawek!
Aktualności Newsy
Kasia Nawrocka Marta Nawrocka
Kasia Nawrocka z mamą na zakupach. Mieli torbę pełną zabawek!
Jeden szczegół wyjątkowo zwraca uwagę.
Taylor Swift wypuszcza nową płytę. Zdjęcie w kabaretkach i cekinach szokuje!
Aktualności Polscy celebryci
Gwiazdy Taylor Swift
Taylor Swift wypuszcza nową płytę. Zdjęcie w kabaretkach i cekinach szokuje!
Na okładce jest trochę roznegliżowana...
Natalia Kukulska przyłapana przez zagraniczny portal. Była z piękną córką!
Aktualności Polscy celebryci
Dzieci Gwiazd Natalia Kukulska
Natalia Kukulska przyłapana przez zagraniczny portal. Była z piękną córką!
Piosenkarka udzieliła wywiadu po angielsku!
Aneta Zając pokazała 14-letnich synów! Rzadkie kadry z hiszpańskich wakacji aktorki
Dzieci gwiazd Newsy Polscy celebryci
Aneta Zając
Aneta Zając pokazała 14-letnich synów! Rzadkie kadry z hiszpańskich wakacji aktorki
Gwiazda „Pierwszej miłości” zabrała bliźniaków na słynny szlak El Caminito del Rey.
Jarosław Kaczyński z obandażowaną dłonią. Tak doszło do kontuzji prezesa PiS
Aktualności Newsy
Jarosław Kaczyński Wypadek
Jarosław Kaczyński z obandażowaną dłonią. Tak doszło do kontuzji prezesa PiS
Jak ustalono, do incydentu doszło po kolacji w wyjątkowym gronie.
Tak Maja Bohosiewicz wychowuje swoje dzieci. Punkt czwarty zadziwia!
Aktualności Polscy celebryci
Dzieci Gwiazd Maja Bohosiewicz
Tak Maja Bohosiewicz wychowuje swoje dzieci. Punkt czwarty zadziwia!
Wiele osób będzie zaskoczonych...
Nowe fakty ws. rozwodu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Fani będą w szoku!
Aktualności Polscy celebryci
Agnieszka Kaczorowska Maciej Pela
Nowe fakty ws. rozwodu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Fani będą w szoku!
Czy czeka ich długa batalia sądowa?
Omenaa Mensah i OmiImage strategicznym inwestorem New Media Wave! Debiutuje GQ Poland
Aktualności
Omenaa Mensah
Omenaa Mensah i OmiImage strategicznym inwestorem New Media Wave! Debiutuje GQ Poland
OmiImage strategicznym inwestorem spółki posiadającej licencję Condé Nast.
Tak wyglądał ślub Anety Zając i Mikołaja Krawczyka w „Pierwszej miłości”. Mało kto wie, że poznali się dużo wcześniej… (FOTO)
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Aneta Zając Love Stories
Tak wyglądał ślub Anety Zając i Mikołaja Krawczyka w „Pierwszej miłości”. Mało kto wie, że poznali się dużo wcześniej… (FOTO)
Ich historia nie miała bajkowego finału.
Isabel dos Santos pozbawiła tysiące ludzi dachów nad głową! Historia miliarderki mrozi krew w żyłach
Aktualności Polscy celebryci
Isabel Dos Santos Miliarderzy
Isabel dos Santos pozbawiła tysiące ludzi dachów nad głową! Historia miliarderki mrozi krew w żyłach
Miliarderka twardą ręką rządzi ogromnym majątkiem...
Joanna Trzepiecińska pożegnała przyjaciela. „Był w rodzinie od zawsze”
Aktualności Polscy celebryci
Joanna Trzepiecińska Rodziny Gwiazd
Joanna Trzepiecińska pożegnała przyjaciela. „Był w rodzinie od zawsze”
Aktorka była pogrążona w smutku...
 