Blanka Lipińska właśnie dołączyła do grona polskich celebrytów z hiszpańską posiadłością. Autorka „365 dni” zainwestowała w 40-letnią willę pod Malagą, którą planuje przekształcić w zimowy azyl. Jak się okazuje, proces zakupu nieruchomości nie należał do najłatwiejszych, a biurokracja prawie doprowadziła celebrytkę do łez.

Blanka Lipińska wymownie o Baronie i Kubickiej. Tak skwitowała ich rozstanie

Blanka Lipińska kupiła nową posiadłość w Hiszpanii! ,,Hiszpańska biurokracja doprowadza do płaczu”

Pisarka od lat podkreśla, że nie zamierza wyprowadzać się z Polski, ale to nie przeszkadza jej w budowaniu nieruchomościowego imperium. Najpierw urządzanie domku w lesie, a teraz hiszpańska przygoda. Na Instagramie pochwaliła się, że po kilku miesiącach walki z biurokracją w końcu udało jej się sfinalizować zakup:

Kupiliśmy 40-letnią casę w Hiszpanii. Uspokajam tych uradowanych, którzy myślą, że wyprowadzam się z Polski – bez szans. To będzie dom na zimę, azyl dla moich rodziców, którzy od tego roku są na emeryturze, ukochane miejsce moich bratanków i dom otwarty dla przyjaciół(…)

Mimo ekscytacji nową inwestycją, Blanka nie ukrywa, że hiszpańska biurokracja dała jej w kość. Na InstaStories zdradziła, że od listopada zmagała się z urzędowymi procedurami, które doprowadzały ją na skraj wytrzymałości:

Blanka Lipińska OBURZONA na słowa Klaudii Halejcio! Poszło o dzieci w samolocie

Ale na razie to jest koszmar. Usiłowaliśmy kupić go od listopada. Nie uwierzycie, jakie to trudne, problematyczne, zawiłe i frustrujące. Usiłowaliśmy kupić go od listopada. Jeśli wydaje mi się, że to koniec, już słyszę cichy chichot losu, że to był jedynie przedsionek piekła

A to dopiero początek – teraz celebrytkę czeka generalny remont, który już teraz przyprawia ją o zawrót głowy.

Na Instagramie Lipińska otwarcie przyznała, że potrzebuje wsparcia w logistyce całego przedsięwzięcia.

,,Teraz czeka nas remont (tu chętnie firmy zapraszam do współpracy – help) i urządzanie (tu również), zaplanowanie logistyki, transport ludzi, rzeczy i sprzętu„– zaapelowała.

Blanka Lipińska zarobiła FORTUNĘ na erotykach! Teraz zdradziła, co zrobiła z pieniędzmi!

Jak się okazuje, Blanka planuje przenieść aż trzy tony wyposażenia z Warszawy do Hiszpanii, a na InstaStories zamieściła prośbę o pomoc w organizacji transportu.

Mimo licznych trudności, celebrytka stara się skupić na pozytywach. W swoim nowym hiszpańskim domu najbardziej ekscytuje ją ogród pełen świeżych owoców.

,,Pocieszam się, myśląc o tym, jak za kilka tygodni będę mogła wyjść do ogrodu po świeże limonki, cytryny i mango. Kiedy nie będę musiała płacić 10 zł za awokado, bo mam ogromne drzewo obok wejścia. Myślę o tym, że mam tam najsłodsze pomarańcze, jakie jadłam” – napisała.

Fani już nie mogą się doczekać relacji z remontu. Myślicie, że Blanka zafunduje nam kolejne spektakularne metamorfozy wnętrz w swoim stylu?