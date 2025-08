Karolina Gilon kilka dni temu w emocjonalnym nagraniu wyznała, że Polsat nie znalazł dla niej miejsca po urlopie macierzyńskim. Teraz głos zabrał sam Edward Miszczak, dyrektor programowy stacji, który ujawnił kulisy decyzji. Jego komentarz nie pozostawia złudzeń, jak naprawdę wygląda życie gwiazd w telewizji.

Pracownik Polsatu oświadczył ws. Karoliny Gilon. „W mediach nic nie trwa wiecznie”

Jeszcze niedawno Karolina Gilon wydawała się pewniakiem w ramówce Polsatu. Prowadziła popularne programy, a „Ninja Warrior Polska” przynosił jej ogromną rozpoznawalność. Po narodzinach dziecka na chwilę zniknęła z ekranów, ale fani spodziewali się wielkiego powrotu.

Zamiast radosnych ogłoszeń, na jej Instagramie pojawiło się pełne łez wideo, w którym zdradziła, że stacja nie przedłużyła z nią współpracy. ,,Nie było dla mnie miejsca” – wyznała, wzbudzając falę współczucia wśród internautów.

Początkowo Polsat wydał jedynie dyplomatyczne oświadczenie, tłumacząc, że w telewizji zmieniają się formaty, prowadzący i oczekiwania widzów. Sytuacja jednak nabrała rumieńców, gdy głos zabrał Edward Miszczak. W rozmowie z Plejadą ujawnił, że kontrakt Karoliny po prostu wygasł, a stacja nie miała dla niej nowej propozycji.

W rozmowie z Faktem dodał:

Bardzo lubię i cenię Karolinę Gilon. Kiedyś wydałem zgodę, żeby odeszła z TVN-u do Polsatu, bo w Polsacie miała ciekawszą ofertę. Ona miała rewelacyjny gwiazdorski kontrakt, ale on się skończył. Nie mieliśmy dla niej oferty – stwierdził bez ogródek.

Polsat tłumaczy się ze zwolnienia Gilon: „Nasze decyzje…nie mają nic wspólnego z czyimkolwiek macierzyństwem”

Dyrektor Polsatu zasugerował, że świat telewizji rządzi się brutalnymi zasadami – raz jesteś na szczycie, a za chwilę możesz zostać bez pracy, niezależnie od wcześniejszych sukcesów.

Taki wybrała zawód. Jest kontrakt, kontraktu nie ma. Idę do nowej telewizji i jest nowy kontrakt. To jest jej życie. Ktoś mi pokazał jej post, a pod tym zdjęciem komentarz, że w Porsche fajnie się płacze. Nie wiem, dlaczego wybrała taką drogę. To jest zawodowo ważne. Raz jesteś tu, raz jesteś tam. Można uczyć w przedszkolu, można się zajmować prostą pracą wynikającą z etatu. Jak chcesz być gwiazdą, no to płacisz swoją cenę