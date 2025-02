Dziennikarz w dalszej części wypowiedzi odpowiedział także na pytanie, czy ma jakiś sekret, jeżeli chodzi o prowadzenie „Pytania na śniadanie”. Początkowo Robert El Gendy nie chciał się dzielić z widzami swoją słodką tajemnicą, ale później trochę się wygadał…

Sekret ma to do siebie, że o nim się nie mówi, prawda? Nie, nie mam żadnego sekretu poza tym, że ktoś mądry powiedział mi kiedyś, jak zmieniałem branżę ze sportowej, wchodząc w rozrywkę, żebym zachował siebie i nikogo nie udawał. Wydaje mi się, że to jest to, co przykuwa widza do stacji, bo on wtedy wie, czy te treści są bardziej przystępne dla niego i czy te osobowości, które ogląda w tym kanale, a nie w innym, do niego przemawiają. Jak człowiek będzie kogoś udawał, zakładał maski, no to szczerze — to nigdy nie wychodzi na dobre. Założyć to można ewentualnie okulary i rozejrzeć się w koło, na przykład w poszukiwaniu scenariusza. Ale muszę przyznać, że jeszcze do tego nie przywykłem, bo to coś nowego dla mnie, ponieważ od niedawna noszę okulary. Jeszcze pół roku nawet nie minęło! — zakończył zabawnie dziennikarz.