Karolina Gilon od kilku tygodni przechodzi przez trudny okres zawodowy. Po rozstaniu z Polsatem i głośnej wymianie zdań z Edwardem Miszczakiem, w mediach pojawiły się pogłoski o jej powrocie do TVNu. Teraz głos w tej sprawie zabrała Lidia Kazen, dyrektorka programowa stacji. Nie gryzła się w język i wprost oceniła ostatnie zachowanie prezenterki.

Karolina Gilon rozpoczęła swoją przygodę ze światem show biznesu od udziału w piątej edycji ,,Top Model”. Szybko otrzymała pierwsze propozycje telewizyjne- została prowadzącą ,,Druga twarz”, emitowanego na antenie TTV. Jej kariera nabrała tempa, a kilka lat później przeszła do Polsatu, gdzie przez lata była gospodynią ,,Love Island. Wyspa Miłości” oraz ,,Ninja Warrior Polska”.

Ostatnie miesiące nie były jednak dla niej łatwe. Najpierw zakończono emisję „Love Island”, a następnie stacja poinformowała, że nie zobaczymy jej już w roli prowadzącej „Ninja Warrior Polska”. Gilon nie ukrywała żalu do swojego pracodawcy, a w sieci nie brakowało komentarzy o jej konflikcie z Edwardem Miszczakiem.

Od tamtej pory w kuluarach zaczęły krążyć plotki o rzekomym powrocie Karoliny do TVN, gdzie przed laty stawiała pierwsze kroki.

Ostatecznie głos w tej sprawie zabrała Lidia Kazen, obecna dyrektorka programowa stacji, a niegdyś szefowa TTV. Jej słowa nie pozostawiają złudzeń, że wciąż ma mieszane uczucia wobec byłej podopiecznej.

Mnie się bardzo nie podobał sposób, w jaki Karolina się rozstała najpierw ze swoim pierwszym pracodawcą, czyli z TVN-em i jej to powiedziałam. Nie podoba mi się sposób, w jaki się rozstała ze swoim kolejnym pracodawcą, z Polsatem – powiedziała reporterce Pudelka.

Dyrektorka nie ukrywa, że ma wątpliwości, czy Gilon pasowałaby do programu „Mam Talent!”, gdzie zwolniło się miejsce po Agnieszce Woźniak-Starak.

Nie jestem przekonana, czy pasuje do ,,Mam Talent!’’. Uważam, że jest zwierzęciem telewizyjnym i że kamera ją bardzo lubi. Ale myślę, że jest teraz w takim momencie swojego życia, że musi wybrać priorytety. To super, że tak się zajęła sobą, swoją kobiecością i rodziną– dodała.

Czy to oznacza, że Karolina nie ma szans na powrót do TVN? Niekoniecznie. Lidia Kazen podkreśliła, że nie zamyka drzwi przed nikim, ale każda współpraca musi być przemyślana i oparta na wzajemnej chęci.

„Nie mam czarnej listy. To musi być pomysł na prowadzącą lub prowadzącego. Musi być energia i chęć po wielu stronach” – podsumowała.