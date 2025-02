Niedawna konferencja ramówkowa Polsatu odbiła się szerokim echem w mediach. Głównie za sprawą niewybrednego żartu kabareciarzy na temat Antoniego Królikowskiego. Okazuje się, że nie przypadł on do gustu dyrektorowi programowemu stacji — Edwardowi Miszczakowi. Mężczyzna w szczerych słowach odniósł się do sytuacji z 30 stycznia 2025 roku. Wspomniał o… przerwaniu wystąpienia!

Dyrektor programowy Polsatu w rozmowie z reporterką Jastrząb Post postanowił skomentować sytuację, która miała miejsce podczas ramówki stacji. W czasie rozmowy Macieja Rocka z aktorem kabaretowym — Bartoszem Klauzińskim prezenter w pewnym momencie wykorzystał okazję i zapytał mężczyznę o to, czy zatrudniłby do swojego zespołu kabaretowego Antoniego Królikowskiego. Na co Klauziński odpowiedział: „Nie, nie stać nas. Nie mamy tyle alkoholu”.

