Edyta Górniak nie bez powodu jest nazywana divą show-biznesu. Nie raz udowodniła, że kokietowania i eksponowanie swoich walorów ma wyuczone do perfekcyjności.

Wczoraj jednak przeszła samą siebie. Już damo nie widzieliśmy na Instagramie piosenkarki, tak odważnego zdjęcia. Górniak pozuje w samych majtkach, a nagi biust zakrywa białym ręcznikiem. Można się domyślić, że zdjęcie pochodzi z hotelowego pokoju. Na dodatek artystka kusi swoją zmysłową pozą.

Natomiast Edyta nie bez powodu wrzuciła takie zdjęcie. Wypuściła wczoraj na Spotify nowy singiel My Way i chciała zwrócić uwagę Internautów. Z pewnością jej się udało!

