Edyta Górniak w „Tańcu z gwiazdami”. Nagle wtargnęła na scenę i nie potrafiła z niego zejść. Potem przepraszała!
Przyszła wspierać uczestników, a dokładnie tę jedną parę.
Ostatni odcinek „Tańca z gwiazdami” przeszedł do historii. Uczestnicy musieli odtworzyć choreografię par z poprzednich sezonów.
Wśród publiczności nie zabrakło Edyty Górniak, która – jak się okazało – przyszła wspierać uczestników i z sentymentem wspominała własne taneczne doświadczenia. Co ciekawe, jej przepiękne tango, które zachwyciło przed laty, tego wieczoru odtworzyła Barbara Bursztynowicz, prezentując niezwykle elegancki i wzruszający układ.
Tuż przed występ Barbary Bursztynowicz podszedł do niej Krzysztof Ibisz, aby zapytać o jej wspomnienia z parkietu w „Tańcu z gwiazdami”. Wówczas wyznała bardzo intymne wspomnienia:
„Najbardziej utkwiły mi w pamięci dwa aspekty. Po 8 sezonach, kiedy była zapraszanam i ciągle odmawiałam, bo uważałam, że nie mogę się zmierzyć z takim smokiem. Ostatecznie zdecydowałam się i nie spodziewałam się, że trudne będzie dla mnie pokonanie bariery dotyku mężczyzny, którego nie znam. To mi zajęło bardzo dużo czasu„ – wyznała Edyta.
Następnie przyznała, że dużą barierą był dla niej ból ciała:
„Nie spodziewałam się, jak bardzo boli ciało – z tygodnia na tydzień ćwiczenia różnych choreografii powodowały, że budziły się mięśnie. Ale był to czas najlepszej mojej kondycji. Przy okazji kłaniam się Jankowi Klimentowi, bo to z nim doszliśmy do pół finału” – powiedziała Górniak.
Na parkiecie pojawiła się Barbara Bursztynowicz, która swoim występem udowodniła, że klasa, emocje i elegancja nie mają wieku. Aktorka zaprezentowała tango inspirowane legendarnym występem Edyty Górniak, a publiczność nagrodziła ją owacjami na stojąco.
Zaraz po zakończonym występie na parkiet wbiegła Edyta Górniak. Uścisnęła aktorkę i jej pogratulowała.
„Słuchajcie to jest dokładnie ta choreografia i najciekawsze jest to, że jak zaczęliście tańczyć, to dokładnie pamiętałam te kroki. Może nie odtworzyłabym ich teraz, ale jak Pani to zrobiła? Boże jedyny, jest Pani niesamowita, jestem w szoku” – mówiła na parkiecie Edyta Górniak.
Edyta Górniak nie potrafiła powstrzymać łez. Po chwili, kiedy doszła do jury, wzruszyła się tym, że po latach znowu tam stoi:
„Jak Wam miło widzieć!”.
Kiedy już para uciekła do Pauliny Sykut-Jeżyny wokalistka nagle rzuciła: „Przepraszam, że Wam tyle czasu antenowego zabrała”.
Jednak można zauważyć, że wszyscy byli w studiu zachwyceni i rozbawieni, a produkcji o to właśnie chodzi.
Kobieta | 20 października 2025
Piekna,madra,delikatna o cudownym glosie.Jesli chodzi o Pania Bursztynowicz rowniez ta sama klasa!!!!
Nutka | 19 października 2025
Kawał baby ! Widać alko i jedzenie non stop