Edyta Górniak w „Tańcu z gwiazdami”. Nagle wtargnęła na scenę i nie potrafiła z niego zejść. Potem przepraszała!

Edyta Górniak w "Tańcu z gwiazdami"

Tuż przed występ Barbary Bursztynowicz podszedł do niej Krzysztof Ibisz, aby zapytać o jej wspomnienia z parkietu w „Tańcu z gwiazdami”. Wówczas wyznała bardzo intymne wspomnienia:

„Najbardziej utkwiły mi w pamięci dwa aspekty. Po 8 sezonach, kiedy była zapraszanam i ciągle odmawiałam, bo uważałam, że nie mogę się zmierzyć z takim smokiem. Ostatecznie zdecydowałam się i nie spodziewałam się, że trudne będzie dla mnie pokonanie bariery dotyku mężczyzny, którego nie znam. To mi zajęło bardzo dużo czasu„ – wyznała Edyta.

Następnie przyznała, że dużą barierą był dla niej ból ciała:

„Nie spodziewałam się, jak bardzo boli ciało – z tygodnia na tydzień ćwiczenia różnych choreografii powodowały, że budziły się mięśnie. Ale był to czas najlepszej mojej kondycji. Przy okazji kłaniam się Jankowi Klimentowi, bo to z nim doszliśmy do pół finału” – powiedziała Górniak.