Przełomowa noc z 9 na 10 września. Nad Polskę wkroczyły rosyjskie drony, które postawiły wojsko w stan gotowości. Rosja po raz kolejny naruszyła polską przestrzeń powietrzną, kierując swoje drony w stronę granicy. Incydent, do którego doszło w ostatnich dniach, wywołał zdecydowaną reakcję polskich władz oraz komentarze ze strony ekspertów ds. bezpieczeństwa i obronności.

Donald Trump zapytany o rosyjskie drony nad Polską. Tak zareagował. Wszystko się nagrało (WIDEO)

Rosyjskie drony nad Polską

Jim Townsend, były wysoki urzędnik Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych odpowiedzialny przez wiele lat za politykę wobec Europy i NATO, ocenił, że przypadkowe wtargnięcie rosyjskich bezzałogowców na teren Polski jest skrajnie mało prawdopodobne.

Jego zdaniem działania Moskwy mają charakter celowy i stanowią test zarówno dla Warszawy, jak i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego.

To nie był wypadek. Rosjanie badają naszą determinację i sprawdzają, jak daleko mogą się posunąć – podkreślił Townsend w rozmowie z mediami.

Córka Jacka Kurskiego powiedziała „tak”! Ceremonia jak z bajki i mąż z arystokratycznym rodowodem (FOTO)

Ekspert pochwalił szybkie i stanowcze działania polskich władz, które natychmiast podjęły procedury związane z obroną przestrzeni powietrznej i poinformowały sojuszników o sytuacji. Townsend zwrócił uwagę, że takie zachowanie Polski jest przykładem odpowiedzialności i profesjonalizmu w obliczu zagrożenia.

Jednocześnie wezwał NATO do zdecydowanej i spójnej reakcji, aby wysłać Rosji jasny sygnał, że tego rodzaju prowokacje nie będą tolerowane:

Milczenie czy bagatelizowanie sprawy tylko zachęci Kreml do eskalacji – ostrzegł.

Głos zabrał także Joe Wilson, republikański kongresmen, który zaapelował do Trumpa, aby w końcu zdecydował się na sankcje, które doprowadzą Rosję do bankructwa:

Rosja atakuje NATO-wskiego sojusznika Polskę z użyciem irańskich dronów shahed mniej niż tydzień po tym, jak prezydent Trump gościł prezydenta Nawrockiego w Białym Domu. To akt wojny i jesteśmy wdzięczni sojusznikom NATO za ich szybką odpowiedź na trwającą niesprowokowaną agresję zbrodniarza wojennego Putina przeciwko wolnym i produktywnym krajom – napisał Wilson.

Natomiast senator Demokratów Dick Durbin uważa, że naruszenia przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie drony pokazuje, że Władimir Putin sprawdza NATO i obronę Polski. Czy art. 5. NATO zostanie uruchomiony?

Tłumy gwiazd żegnają Stanisława Sojkę! Szroeder, Królikowska, Olejnik, Zamachowski…(FOTO)

Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanego w 1949 roku w Waszyngtonie, stanowi podstawę funkcjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego i jest jego najsilniejszą gwarancją bezpieczeństwa. To właśnie ten zapis ugruntował NATO jako wspólnotę obronną, w której obowiązuje zasada solidarności i wzajemnej pomocy w obliczu agresji.

Zgodnie z artykułem 5, atak zbrojny na jednego lub kilku członków NATO uznawany jest za atak przeciwko całemu Sojuszowi. W praktyce oznacza to, że wszystkie państwa członkowskie są zobowiązane do podjęcia działań, w tym użycia sił zbrojnych, aby przywrócić i utrzymać bezpieczeństwo zagrożonego sojusznika.