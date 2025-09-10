W sieci pojawiło się nagranie z udziałem Donalda Trumpa, na którym pada pytanie o rosyjskie drony, które miały wlecieć w polską przestrzeń powietrzną. Były prezydent USA – i kandydat w nadchodzących wyborach – nie powiedział ani słowa. Internauci już to komentują: czy milczenie to brak reakcji, czy też polityczny sygnał?

Donald Trump zapytany o rosyjskie drony nad Polską. Tak zareagował. Wszystko się nagrało

Na krótkim filmie opublikowanym przez dziennikarkę Kellie Meyer widać, jak Trump wychodzi z restauracji w Waszyngtonie. W pewnym momencie reporterka zadaje pytanie o rosyjskie drony naruszające przestrzeń powietrzną Polski. Były prezydent USA nie zatrzymuje się, nie odwraca, nie odpowiada. Idzie dalej, otoczony przez ochronę.

Internauci są podzieleni: część uważa, że Trump nie chciał odpowiadać w takim miejscu, inni – że jego brak reakcji to cisza, która mówi więcej niż tysiąc słów.

Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, w nocy doszło do wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez bezzałogowce, najprawdopodobniej rosyjskie drony typu Szahed. Część z nich została zestrzelona, inne są poszukiwane. Do incydentu doszło podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę.

Sprawa jest na bieżąco monitorowana przez najwyższe władze państwowe. Premier Donald Tusk odebrał meldunek od Dowództwa, a Polska utrzymuje stały kontakt z NATO.

Jestem w stałym kontakcie z Prezydentem i Ministrem Obrony – przekazał Donald Tusk w mediach społecznościowych.

Choć Trump nie odpowiedział na pytanie reporterki, sprawa dronów została już poruszona w USA, m.in. przez sekretarza stanu Marco Rubio, który potwierdził, że wie o incydencie, ale nie podał żadnych szczegółów.

Mocniej zareagował republikański kongresmen Joe Wilson, który napisał w serwisie X:

Rosja atakuje sojusznika z NATO, Polskę, irańskimi dronami Szahed, niecały tydzień po tym, jak prezydent Trump gościł prezydenta Nawrockiego w Białym Domu. To akt wojny.

Kilka godzin później na profilach społecznościowych Trumpa pojawiły się wpisy, ale nie dotyczące Polski czy Rosji. Polityk skupił się na relacjach z Indiami i entuzjastycznym wieszaniu flag z jego podobizną w stanie Nowy Jork. Tematu dronów nie poruszył w ogóle.

Czy milczenie Trumpa to strategia? A może znak bagatelizowania incydentu? Internet huczy od spekulacji.