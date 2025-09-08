times-dark
Tłumy gwiazd żegnają Stanisława Sojkę! Szroeder, Królikowska, Olejnik, Zamachowski…(FOTO)

Żałobnicy nie kryją łez!

/ 08.09.2025 /
akpa20250908_s_sojka_pog_2270

1 / 17

Pogrzeb Stanisława Sojki

21 sierpnia 2025 roku podczas trwania Top of the Top Sopot Festivalu dotarły tragiczne informacje o śmierci Stanisława Sojki. Muzyk zmarł w wieku 66 lat. Jeszcze tego samego wieczoru miał pojawić się na scenie podczas imprezy, bo przecież nic nie skazywało na jego zły stan. Sojka chwilę przed śmiercią uczestniczył nawet w próbach Top of the Top Sopot Festivalu, ale takiego zakończenia chyba nikt nie przewidział.

 

Teraz plejada gwiazd żegna zmarłego artystę podczas ceremonii pogrzebowej, która ma miejsce w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Saskiej Kępie w Warszawie. Potem Muzyk spocznie w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

akpa20250908_s_sojka_pog_2168

2 / 17

Pogrzeb Stanisława Sojki
akpa20250908_s_sojka_pog_2343

3 / 17

Monika Olejnik i Tomasz Ziółkowski
akpa20250908_s_sojka_pog_2414

4 / 17

Małgorzata Ostrowska-Królikowska
akpa20250908_s_sojka_pog_2367

5 / 17

Rafał Bryndal
akpa20250908_s_sojka_pog_2405

6 / 17

Wiesław Komasa
akpa20250908_s_sojka_pog_2436

7 / 17

Małgorzata Potocka
akpa20250908_s_sojka_pog_2448

8 / 17

Vienio
akpa20250908_s_sojka_pog_2590

9 / 17

Zbigniew Zamachowski i Artur Barciś
akpa20250908_s_sojka_pog_2741

10 / 17

Ferid Lakhdar
akpa20250908_s_sojka_pog_2642

11 / 17

Wojciech Gąssowski
akpa20250908_s_sojka_pog_2865

12 / 17

Natalia Szroeder
akpa20250908_s_sojka_pog_2772

13 / 17

Piotr Metz
akpa20250908_s_sojka_pog_2388

14 / 17

Tomasz Sikora
akpa20250908_s_sojka_pog_2207

15 / 17

Józef Skrzek i Robert Chojnacki
akpa20250908_s_sojka_pog_2387

16 / 17

Muniek Staszczyk
akpa20250908_s_sojka_pog_2284

17 / 17

Pogrzeb Stanisława Sojki
Anonim | 8 września 2025 Odpowiedz

Anonim | 8 września 2025 Odpowiedz

