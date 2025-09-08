Tłumy gwiazd żegnają Stanisława Sojkę! Szroeder, Królikowska, Olejnik, Zamachowski…(FOTO)

Pogrzeb Stanisława Sojki

21 sierpnia 2025 roku podczas trwania Top of the Top Sopot Festivalu dotarły tragiczne informacje o śmierci Stanisława Sojki. Muzyk zmarł w wieku 66 lat. Jeszcze tego samego wieczoru miał pojawić się na scenie podczas imprezy, bo przecież nic nie skazywało na jego zły stan. Sojka chwilę przed śmiercią uczestniczył nawet w próbach Top of the Top Sopot Festivalu, ale takiego zakończenia chyba nikt nie przewidział.

Teraz plejada gwiazd żegna zmarłego artystę podczas ceremonii pogrzebowej, która ma miejsce w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Saskiej Kępie w Warszawie. Potem Muzyk spocznie w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.