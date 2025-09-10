Córka Jacka Kurskiego powiedziała "tak"! Ceremonia jak z bajki i mąż z arystokratycznym rodowodem (FOTO)

Na uroczystości nie zabrakło całej rodziny – obecni byli zarówno rodzice panny młodej, jak i jej rodzeństwo.

Wśród gości znaleźli się także byli małżonkowie: Jacek Kurski i Monika Mucek, którzy przez 24 lata tworzyli związek, z którego urodziła się trójka dzieci – Zdzisław, Zuzanna i Olgierd.

„Zyskałem kolejnego syna, ma na imię Casimir, czyli po prostu Kaz – tak do niego mówię. Szybko się polubiliśmy, bo mamy podobne poczucie humoru”

– powiedział Jacek Kurski w rozmowie z Glam Press.