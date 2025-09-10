times-dark
Kozaczek
Córka Jacka Kurskiego powiedziała „tak"! Ceremonia jak z bajki i mąż z arystokratycznym rodowodem (FOTO)

Zuzanna Kurska poślubiła Francuza o szlacheckich korzeniach. Zdjęcia z ceremonii trafiły do sieci.

/ 10.09.2025 /
Marysia
Córka Jacka Kurskiego powiedziała „tak"! Ceremonia jak z bajki i mąż z arystokratycznym rodowodem

W rodzinie Jacka Kurskiego wielka radość – jego córka, Zuzanna Kurska, stanęła na ślubnym kobiercu.

Ceremonia odbyła się 8 września w Londynie i, jak donoszą media, miała niezwykle elegancki charakter.

Panna młoda powiedziała “tak” swojemu ukochanemu – Francuzowi Casimirowi, który, jak się okazuje, ma arystokratyczne korzenie i od lat fascynuje się polską kulturą.

Na uroczystości nie zabrakło całej rodziny – obecni byli zarówno rodzice panny młodej, jak i jej rodzeństwo.

Wśród gości znaleźli się także byli małżonkowie: Jacek Kurski i Monika Mucek, którzy przez 24 lata tworzyli związek, z którego urodziła się trójka dzieci – Zdzisław, Zuzanna i Olgierd.

„Zyskałem kolejnego syna, ma na imię Casimir, czyli po prostu Kaz – tak do niego mówię. Szybko się polubiliśmy, bo mamy podobne poczucie humoru”

– powiedział Jacek Kurski w rozmowie z Glam Press.

Zuzanna Kurska od kilku lat mieszka w Wielkiej Brytanii, gdzie ukończyła prestiżowe uczelnie i ułożyła sobie życie zawodowe. Jej ślub odbył się w jednej z klimatycznych, wiktoriańskich lokalizacji w Londynie.

Casimir, czyli Kaz, pochodzi z francuskiej arystokratycznej rodziny. Jak zdradził sam Jacek Kurski, jego zięć od dawna interesuje się Polską – jej historią, kulturą i językiem.

Para poznała się i zamieszkała razem w Londynie, a teraz postanowili przypieczętować swoją miłość.

 „Będzie z niego świetny mąż i ojciec. Przyjdzie czas, że zabiorę go w podróż po Polsce i razem z Zuzią pokażemy mu Gdańsk i Kraków”

– zapowiedział z dumą były prezes TVP.

Warto przypomnieć, że pierwszą żoną Jacka Kurskiego była Monika Mucek, nauczycielka języka angielskiego, z którą związał się jeszcze w czasach działalności w NSZZ „Solidarność”. Mimo 24 lat małżeństwa, para uzyskała unieważnienie ślubu kościelnego, co wciąż budzi kontrowersje i pytania.

Po rozwodzie, który nastąpił po latach życia w Brukseli, Kurski związał się z Joanną Kurską, obecną żoną i byłą dyrektorką programową TVP. Para pobrała się najpierw cywilnie, a później kościelnie. W 2021 roku powitali na świecie córkę Annę Klarę Teodorę.

Joanna nie była obecna na ślubie Zuzanny, ponieważ przebywała w USA, gdzie obecnie mieszka z najmłodszą córką.

Kurski, zaraz po uroczystości w Londynie, wyruszył do Brukseli w związku z obowiązkami zawodowymi, a następnie do Stanów Zjednoczonych.

Anonim | 10 września 2025

