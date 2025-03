Śmierć „Jeza”, jednego z uczestników popularnego reality show „Warsaw Shore” mocno wstrząsnęła internautami. W sieci pojawiło się wiele spekulacji na ten temat, jednak jak się okazało, doszło do samobójstwa. Tragedia ta poruszyła nie tylko serca widzów i odbiorców, ale również wiele osób ze świata show-biznesu, którzy zabierali głos w tej sprawie. Teraz podczas ostatniego wywiadu ze „Światem Gwiazd”, Eliza Trybała wypowiedziała się na ten temat oraz zaapelowała w ważnej sprawie.

Eliza Trybała swoją karierę zaczęła właśnie w programie „Warsaw Shore”, gdzie dała poznać się szerszej publiczności. Celebrytka nie została jednak na długo, ponieważ wraz z Pawłem „Trybsonem” Trybałą, który również był w programie, w trakcie doczekali się dziecka. Para do dziś jest w szczęśliwym małżeństwie i wychowują dwie córki.

Eliza teraz podczas jednego z wywiadów została zapytana o niedawną tragedię i śmierć kolegi z programu, Jeremiasza „Jeza” Szmigla. Choć influencerka do tej pory nie wypowiadała się publicznie na ten temat, teraz powiedziała nieco więcej.

Ja go znałam, lubiłam i to było dla mnie ogromne zaskoczenie to, co się wydarzyło. Na pewno się tego nie spodziewałabym, bo był pozytywną osobą, był przede wszystkim też zaradną osobą. Nie był osobą, która nie wiem, liczyła na to, że pójdzie do sezonu, zarobi i hulaj dusza, piekła nie ma. Więc przykro i współczuję też Oliwii, bo nie chcę sobie wyobrażać, co ona teraz musi przechodzić. No wielki smutek i zaskoczenie przede wszystkim – wyznała Eliza Trybała w wywiadzie ze „Światem Gwiazd”.

Celebrytka postanowiła również zaapelować o to, aby temat depresji i chorób psychicznych stał się bardziej powszechny, aby nie dochodziło do podobnych tragedii. Celebrytka zwróciła również uwagę na to, że za większą liczbę samobójstw są odpowiedzialni mężczyźni, a przecież tak mało mówi się o męskiej depresji.