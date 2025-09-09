Wiek Mai wzbudza kontrowersje w „Rodzince.pl”. Emilia Dankwa: „Sama byłam zaskoczona”
Fala negatywnych komentarzy po emisji 1. odcinka Rodzinki.pl.
Widzowie pokochali Emilię Dankwę za rolę Zosi w serialu „Rodzinka.pl”. Niedawno odbyła się nieoczekiwana premiera nowego sezonu uwielbianej przez widzów produkcji Telewizji Polskiej. Okazuje się, że młoda aktorka była zachwycona niezwykłą oglądalnością produkcji. Zaskoczyły ją też niektóre krytyczne słowa. Tak odniosła się do nich Emilia Dankwa w rozmowie z Kozaczkiem. Nie gryzła się w język!
Czyżby „Rodzinka.pl” znów powróciła?! Po tym komunikacie nie już żadnych wątpliwości
Emilia Dankwa szczerze o krytyce widzów „Rodzinki.pl”. Padły mocne słowa!
6 września 2025 roku po pięciu latach przerwy odbyła się premiera nowego sezonu serialu „Rodzinka.pl”. Emilia Dankwa udzieliła wywiadu Kozaczkowi, w którym stwierdziła, że było jej bardzo miło po premierze. Opowiedziała o zmianach w serialu i zdradziła szczerze, co o tym wszystkim myśli…
Dostałą bardzo dużo wiadomości. Wszystkie były pozytywne. Niektórzy z zaskoczeniem wspominali, że nie spodziewali się takiej zmiany nastroju. Szczególnie na początku. Kto oglądał, ten wie. Mogę zdradzić, że kolejny odcinek nie będzie już tak przerażający. Chociaż myślę, że będzie parę nieoczywistych scen w tym sezonie — podsumowała Emilia Dankwa.
Celebryci na otwarciu sklepu dziecięcego w stolicy. Tomasz Torres z rodzinką, Maja Hyży, Alżbeta Lenska z ukochanym
Oglądaliśmy 1. odcinek Rodzinki.pl. Trochę dziwne to było przeżycie
Niektórzy dość krytycznie odnosili się do faktu, że dziecko głównych bohaterów: Magdy (Olgi Kalickiej) i Tomka Boskiego (Maćka Musiała) jest już tak duże. Dziewczynka, która wciela się w rolę Mai Boskiej (Emma Pokromska), jest w rzeczywistości nastolatką, a nie jak widzowie się spodziewali — pięciolatką. Emilia Dankwa sama wyznała, że również była zaskoczona decyzją produkcji, ale w pełni ją rozumie:
Szczerze powiem, że gdy poznałam Emmę, to sama byłam zaskoczona, że jest sporo starsza, niż powinna. Biorąc pod uwagę tę przerwę. Ale wiadomo, to jest serial. Dla Boskich i ich bliskich minęło trochę więcej czasu. Myślę, że więcej ciekawych scen można nagrać z aktorką w tym wieku niż młodszą. Tak to wygląda — podkreśliła Emilia Dankwa.