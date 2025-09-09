Widzowie pokochali Emilię Dankwę za rolę Zosi w serialu „Rodzinka.pl”. Niedawno odbyła się nieoczekiwana premiera nowego sezonu uwielbianej przez widzów produkcji Telewizji Polskiej. Okazuje się, że młoda aktorka była zachwycona niezwykłą oglądalnością produkcji. Zaskoczyły ją też niektóre krytyczne słowa. Tak odniosła się do nich Emilia Dankwa w rozmowie z Kozaczkiem. Nie gryzła się w język!

Emilia Dankwa szczerze o krytyce widzów „Rodzinki.pl”. Padły mocne słowa!

6 września 2025 roku po pięciu latach przerwy odbyła się premiera nowego sezonu serialu „Rodzinka.pl”. Emilia Dankwa udzieliła wywiadu Kozaczkowi, w którym stwierdziła, że było jej bardzo miło po premierze. Opowiedziała o zmianach w serialu i zdradziła szczerze, co o tym wszystkim myśli…

Dostałą bardzo dużo wiadomości. Wszystkie były pozytywne. Niektórzy z zaskoczeniem wspominali, że nie spodziewali się takiej zmiany nastroju. Szczególnie na początku. Kto oglądał, ten wie. Mogę zdradzić, że kolejny odcinek nie będzie już tak przerażający. Chociaż myślę, że będzie parę nieoczywistych scen w tym sezonie — podsumowała Emilia Dankwa.

