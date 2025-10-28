Ewa Farna od lat jest jedną z najbardziej lubianych i autentycznych polskich artystek. Choć karierę zaczynała jako nastolatka, dziś jako dojrzała kobieta, żona i mama świadomie wybiera, ile ze swojego życia prywatnego pokazuje światu. A raczej… ile nie pokazuje.

Prywatnie od 2017 roku jest żoną gitarzysty Martina Chobota. Para ma dwójkę dzieci: synka Artura, który ma 6 lat i córeczkę Ellę, która obecnie ma 3 lata. Choć Ewa często opowiada o macierzyństwie, nigdy nie pokazuje twarzy dzieci.

Głos rozsądku w świecie celebrytów

Ewa Farna od lat słynie z tego, że mimo ogromnej popularności potrafi zachować prywatność. W przeciwieństwie do wielu celebrytek nie pokazuje swoich dzieci w social mediach. W rozmowie z Anią Kolasińską Szemraj przyznała:

Nie pokazuję dzieci, bo to jest ich życie prywatne. Nie wiem, czy będą chciały być częścią świata publicznego. Nie chcę za nie decydować

Artystka dodała, że choć jej telefon pełen jest zdjęć pociech, to nie czuje potrzeby dzielenia się nimi z internetem:. Woli zostawić je dla siebie i bliskich:

Nie chcę, żeby za 15 lat patrzyły na swoje zdjęcia z pieluchami w sieci. Internet nie zapomina. To dla mnie kwestia bezpieczeństwa.

Ewa Farna podkreśliła, że jej decyzja wynika nie tylko z troski o prywatność, ale też o emocjonalne bezpieczeństwo dzieci:

To daje mi ogromne poczucie bezpieczeństwa, że ich tam po prostu nie ma. Internet nie zapomina. A ja nie chcę, żeby ktoś kiedyś to wykorzystał.

Jej dojrzałe podejście zyskało w sieci mnóstwo pozytywnych komentarzy. Fani chwalą ją za autentyczność, rozsądek i klasę, których często brakuje w świecie show-biznesu.

