Mandaryna i Michał Wiśniewski wzięli bajkowy ślub 11 lutego 2002 roku. Cała ceremonia była transmitowana w telewizji, a sam ślub odbył się w zimnym Kirunie. Niestety, ale ich relacja szybko się rozpadła i później wokalista jeszcze trzykrotnie brał ślub. Mimo że Mandaryna niechętnie dzieli się szczegółami życia prywatnego w sieci, to ostatnio zrobiła wyjątek i wypowiedziała się na temat rozwodu z Michałem Wiśniewskim. Opowiedziała szczerze o zazdrości w związku.

Tancerka gościła w podkaście Żurnalisty i opowiedziała w nim o pamiętnym występie w Sopocie, po którym załamał się jej kariera muzyczna. Oprócz tego podzieliła się także szczegółami relacji z Michałem Wiśniewskim. Okazuje się po czasie, że tancerka stwierdziła, że nie wie, co kierowało jej byłym partnerem. Jednak kiedyś wspominała, że wokalistę dotknęła zazdrość o to, że „doszło do tego, że ja grałam, a on nie”:

Była taka sytuacja, że ja gdzieś biegłam do przodu. Katarzyna była w takim rozdwojeniu, bo ona już była trochę ze mną, a cały czas też była z zespołem. Był kiedyś taki plan, że „wszystkie siły na Mandarynę” i wiesz, to dla artysty jest trudne, że raptem ktoś inny w domu wystrzelił do góry. Nie wiem, czy to była zazdrość — powiedziała Mandaryna.

