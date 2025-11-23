Półfinał 16. edycji „The Voice of Poland”. Nie obyło się jednak bez afer. Fani są wściekli po tym, co zobaczyli tuż przed finałem.

Półfinał 16. edycji „The Voice”

Szesnasta odsłona 'The Voice of Poland’ dotarła do półfinału pełnego niezapomnianych wrażeń. Na scenie zaprezentowało się dziesięcioro wokalistów, walcząc o przepustkę do finału. Tę edycję uświetniła ważna zmiana. Po raz pierwszy w historii wprowadzono piąty fotel trenerski.

Zajęła go Ania Karwan, która, po dotychczasowej pracy przy internetowym „The Voice Comeback Stage”, oficjalnie dołączyła do grona trenerów na głównej scenie show, dodając rywalizacji nowego, ekscytującego wymiaru.

Kto dostał się do finału „The Voice of Poland”?

Półfinał „The Voice of Poland” zgromadził na scenie najbardziej utalentowanych uczestników. Swoje wokalne umiejętności zaprezentowało łącznie dziesięć osób, reprezentujących pięć drużyn: Michael Bohm i Łukasz Reks (Kuba Badach), Kinga Rutkowska i Mateusz Jagiełło (Tomson i Baron), Jan Piwowarczyk i Filip Mettler (Margaret), Hanna Kuzimowicz i Dominik Czuż (Michał Szpak) oraz Żaneta Chełminiak i Mateusz Włodarczyk (Ania Karwan).

Po serii emocjonujących występów, a także głosowaniu zarówno trenerów, jak i widzów, wyłoniono pięciu finalistów. W finałowej walce o tytuł Najlepszego Głosu w Polsce zmierzą się: Łukasz Reks, Mateusz Jagiełło, Żaneta Chełminiak, Jan Piwowarczyk oraz Hanna Kuzimowicz.

Fani jednak są wściekli po tym, co się wydarzyło. Dali upust swoim emocjom.

ZOBACZ TAKŻE: The Voice of Poland. To oni weszli do finału. Już wszystko wiadomo

Burza w sieci po półfinale „The Voice”

Ostateczny werdykt wywołał falę oburzenia wśród części widowni. Po ogłoszeniu wyników w Internecie dosłownie zawrzało, a głównym zarzutem kierowanym pod adresem produkcji jest posądzenie o „ustawienie” finału.

Ale ten program jest ustawiony. Żanetka, która śpiewa jak w „Od przedszkola do Opola” i do tego dziewczynka, która umie tylko wyśpiewywać długie dźwięki. W finale powinien być Dominik i Mateusz. Ale najprawdopodobniej produkcji nie spodobałoby się pięciu facetów. A widzom można wcisnąć wszystko, że tak wyszło z głosowania SMS.

Jestem w ogromnym szoku, że Dominik nie przeszedł do finału. (…) Dzisiejsza decyzja całkowicie podważyła moją wiarę w uczciwość tego programu.

Jedno wielkie nieporozumienie. Odpada artysta przez wielkie A na rzecz dziewczyny nijakiej i miałkiej… porażka.

To jest słaby żart.

Myślałam, że to jest program najlepszy głos polski. O co tu chodzi. Odpadają świetni wokaliście. Czy naprawdę tak wygląda uczciwy konkurs? — pisali internauci.

Znaleźli się jednak tacy, którzy wspierają Hanię.

Hania wymiata. Rozwaliła system. Pięknie śpiewa. Najlepszy singiel. Nie wspomnę o ruchu. Coś pięknego.

Hania dzisiejszymi występami pokazała, dlaczego Michał Szpak miał taki problem z wyborem w poprzednim etapie. Świetnie zaśpiewała.

Super, wielkie gratulacje! Była dziś lepsza! — czytamy.

A wy po której stronie jesteście?

ZOBACZ TAKŻE: Ćwierćfinał „The Voice od Poland”. Margaret całkiem skromnie, a Baron naprawdę się wystroił

ZOBACZ TAKŻE: „The Voice od Poland”. Kto odpadł przed samym półfinałem?