The Voice of Poland. To oni weszli do finału. Już wszystko wiadomo

Autor Karolina Ossowska

W półfinale „The Voice of Poland” na scenie pojawiło się dziesięcioro wokalistów reprezentujących drużyny Margaret, Michała Szpaka, Kuby Badacha, Tomsona i Barona oraz Ani Karwan. W tym roku program wprowadził nowośćpiąty fotel trenerski, w którym zasiada Ania Karwan. Do tej pory artystka pracowała głównie przy internetowym formacie „The Voice Comeback Stage Powered by Orange”, jednak w półfinale jej podopieczni rywalizowali na równych zasadach z pozostałymi uczestnikami i walczyli o miejsce w finale.

Na tym etapie rywalizacja nabrała wyjątkowej intensywności. W drużynie Kuby Badacha na scenie pojawili się Michael Bohm i Łukasz Reks. Zespół Tomsona i Barona reprezentowali: Kinga Rutkowska oraz Mateusz Jagiełło. W drużynie Margaret zobaczyliśmy Jana Piwowarczyka i Filipa Mettlera. Michał Szpak postawił na Hannę Kuzimowicz oraz Dominika Czuża, natomiast Ania Karwan wystawiła Żanetę Chełminiak i Mateusza Włodarczyka.

Łukasz Reks, fot.: Instagram

Z drużyny Kuby Badacha do finału wszedł Łukasz Reks.

Mateusz Jagiełło, fot.: Instagram

Z drużyny Tomsona i Barona do finału wszedł Mateusz Jagiełło.

Żaneta Chełminiak, fot.: Instagram

Z drużyny Ani Karwan do finału weszła Żaneta Chełminiak.

Filip Mettler, fot.: Instagram

Z drużyny Margaret do finału wszedł Filip Mettler.

Żaneta Kuzimowicz, fot.: Instagram

Z drużyny Michała Szpaka do finału Hanna Kuzimowicz.

Z drużyny Margaret do finału wszedł Jasiek Piwowarczyk

