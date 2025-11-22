The Voice of Poland. To oni weszli do finału. Już wszystko wiadomo
W półfinale „The Voice of Poland” na scenie pojawiło się dziesięcioro wokalistów reprezentujących drużyny Margaret, Michała Szpaka, Kuby Badacha, Tomsona i Barona oraz Ani Karwan. W tym roku program wprowadził nowość — piąty fotel trenerski, w którym zasiada Ania Karwan. Do tej pory artystka pracowała głównie przy internetowym formacie „The Voice Comeback Stage Powered by Orange”, jednak w półfinale jej podopieczni rywalizowali na równych zasadach z pozostałymi uczestnikami i walczyli o miejsce w finale.
Na tym etapie rywalizacja nabrała wyjątkowej intensywności. W drużynie Kuby Badacha na scenie pojawili się Michael Bohm i Łukasz Reks. Zespół Tomsona i Barona reprezentowali: Kinga Rutkowska oraz Mateusz Jagiełło. W drużynie Margaret zobaczyliśmy Jana Piwowarczyka i Filipa Mettlera. Michał Szpak postawił na Hannę Kuzimowicz oraz Dominika Czuża, natomiast Ania Karwan wystawiła Żanetę Chełminiak i Mateusza Włodarczyka.
Z drużyny Kuby Badacha do finału wszedł Łukasz Reks.
Z drużyny Tomsona i Barona do finału wszedł Mateusz Jagiełło.
Z drużyny Ani Karwan do finału weszła Żaneta Chełminiak.
Z drużyny Margaret do finału wszedł Filip Mettler.
Z drużyny Michała Szpaka do finału Hanna Kuzimowicz.
