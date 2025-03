Pierwszy odcinek ,,Tańca z gwiazdami” i już mamy emocje, które wychodzą poza parkiet! Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska zaprezentowali się na żywo przed jurorami, ale prawdziwa sensacja wydarzyła się dopiero po zejściu ze sceny. Aktor w wywiadzie dla Pomponika niespodziewanie postanowił wygłosić bardzo osobiste wyznanie na temat swojej tanecznej partnerki – i zapewnił, że mówi to „nie pod kamery”. Czyżby między nimi było coś więcej niż tylko taniec?

1. odcinek „Tańca z gwiazdami”. Na widowni syn Kurzajewskiego i Cichopek, Edward Miszczak i Nina Terentiew…

Filip Gurłacz UJAWNIA prawdę o Agnieszce Kaczorowskiej: ,,Nie pod kamery, mówię szczerze”… Jego słowa mogą zaskoczyć!

Po występie taneczny partner Agnieszki Kaczorowskiej nie szczędził słów uznania dla swojej trenerki, ale zrobił to w taki sposób, że fani zaczęli się zastanawiać nad jego intencjami.

Doceniam w Agnieszce to, jakim jest człowiekiem. Nie chodzi tylko o taniec, ale o całokształt. Cieszę się, że jest taka, jaka jest. Mówię to bez kokieterii, nie pod kamery – podkreślił z powagą.

Jego kolejne słowa tylko podkręciły emocje. Nazwać trenerkę ambitną i motywującą to jedno, ale aktor poszedł o krok dalej, określając ją jako empatyczną i troskliwą. Czy to jeszcze profesjonalne relacje, czy może coś więcej?

Mołek w ogniu krytyki po „Tańcu z Gwiazdami”: „Sztucznie i sztywno jak w wywiadzie z Kaczorowską”

Nie da się ukryć, że powrót Agnieszki Kaczorowskiej do „Tańca z gwiazdami” budził sporo emocji. Po dłuższej przerwie ponownie zmierzyła się nie tylko z parkietem, ale i z jurorami, którzy w przeszłości mieli do niej dość mieszane podejście.

Czy się stresowała? Jak sama przyznała – bardziej bała się tego, czy stres nie przeszkodzi jej w tańcu, niż tego, co powiedzą sędziowie. „Nie ma sensu przejmować się czynnikami, na które nie mam wpływu” – podsumowała.

Agnieszka Kaczorowska zabrała głos w sprawie rozstania z Pelą. „Nikt nie wie, jak było”

Taniec to jedno, ale to, co dzieje się poza parkietem, jest czasem jeszcze ciekawsze! Czy wyznania Filipa Gurłacza były jedynie efektem emocji po pierwszym odcinku, czy może ten duet jeszcze nas zaskoczy? Chemia na parkiecie jest, a jak będzie poza nim? Na pewno przekonamy się już w kolejnych odcinkach!