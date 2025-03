O życiu miłosnym Agnieszki Kaczorowskiej jest ostatnio bardzo głośno. Plotki i spekulacje na temat jej rozstania z mężem nie milkną ani na trochę. Aktorka i tancerka podczas dzisiejszego wywiadu w „Halo tu Polsat” zdobyła się na odwagę i powiedziała kilka słów na temat podjętej decyzji o rozstaniu.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela ogłosili swoje rozstanie kilka miesięcy temu, a do tej pory wciąż głośno jest o ich relacji. Nie da się ukryć, że informacja o rozstaniu wywołała niemałą burzę w mediach, a zakończenie ich miłosnej relacji było dla wszystkich dużym zaskoczeniem, ponieważ para przez lata prezentowała wyidealizowany obraz rodziny.

Teraz Agnieszka Kaczorowska podczas wywiadu dla „Halo tu Polsat” wypowiedziała się na temat rozstania. Tancerka wyjaśniła, że zupełnie nie żałuje tej decyzji, a wręcz traktuje to jako swoją siłę i dzięki temu może być pewnego rodzaju inspiracją do podejmowania odważnych decyzji życiowych.

To nie znaczy, że wszelkiego rodzaju trudne sytuacje, jak teraz przy moim rozstaniu, hejt, który się pojawia, ogólnie to, że ludzie to komentują, żyją tym, śledzą każdy kolejny artykuł, zostawiają komentarze i dają sobie prawo do tego, żeby to oceniać, choć nie mają zielonego pojęcia o tym, jak jest lub jak było, to wszystko, to są ziarenka piasku do budowania mojej siły. Dostaję taki feeedback od kobiet, że decyzja, którą podjęłam odnośnie swojej relacji, o rozstaniu, to jest też takim świadectwem odwagi i siły kobiet – wyznała tancerka.