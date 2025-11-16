Kurzajewski nagle wyparował z zazdrością o Kasię Cichopek. Jest ciężko… „Bym zwariował”
Agnieszka Fitkau-Perepeczko zyskała szeroką popularność za sprawą serialu „M jak Miłość”. Widzowie także kojarzyli ją doskonale jako żonę słynnego „Janosika” — Marka Perepeczki. Niedawno aktorka gościła w programie „Halo tu Polsat”, gdzie wspominała zmarłego przed dwudziestoma laty aktora. W pewnym momencie Fitkau-Perepeczko zwróciła się do Kurzajewskiego. Padły z jej ust zaskakujące słowa.
Agnieszka Fitkau-Perepeczko ależ odpowiedziała Kurzajewskiemu. Poszło o zazdrość o małżonkę
Agnieszka Fitkau-Perepeczko w rozmowie z Maciejem Kurzajewskim i Katarzyną Cichopek wspominał swojego ukochanego męża. Nagle rozmowa przeszła na boczny tor. Aktorka zaczęła pouczać Macieja Kurzajewskiego, który wziął niedawno ślub z Katarzyną Cichopek:
„To mówię do ciebie mężu Kasi. Nie można robić awantur, bo działa przeciwko. Jesteśmy stworzeni do tego, żeby być z ukochanym człowiekiem, ale też nie bądźmy przesadni. Jeżeli widzimy w oczach innych mężczyzn podziw, to Marek lubił. Mówił do mojej mamy, którą uwielbiał, moją mamę, teściową: „Mamuniu, znowu żona miała wyznania miłosne. On był dumny, że mężczyźni są zadowoleni z mojej osoby w znaczeniu wyglądu, czy flirtowania” — zdradziła aktorka.
Agnieszka Fitkau-Perepeczko była zakochana w mężu. Depresja pozbawiła go sensu życia
Agnieszka Fitkau-Perepczeko w dalszej części rozmowy wspomniała także o śmierci nieodżałowanego Marka Perepeczki. Aktor, który wcielił się w rolę Janosika w serialu z 1972 roku, zmarł nagle w nocy z 16 na 17 listopada 2005 roku. Przyczyną śmierci gwiazdora miał być zawał serca. Zdaniem Fitkau-Perepeczko mocno do pogorszenia jego stanu zdrowia przyczyniła się depresja.
Agnieszka Fitkau-Perepeczko wspomina śmierć męża. Jedna rzecz mocno ją przygnębia
Aktorka wyznała również, że przez całe życie jej mąż miał trzy miłości. Pierwszą i najważniejszą była ona — Agnieszka Fitkau-Perepeczko. Drugą zdaniem aktorki była miłość Marka Perepeczki do teatru. Niestety, według kobiety — nieodwzajemniona. Trzecią — miłość do Częstochowy. To właśnie tam mężczyzna pod koniec życia dostał propozycję angażu w teatrze i ofertę pracy na stanowisku dyrektora:
Miłością Marka nie było granie w serialach, występowanie w telewizji, nie było robienie zdjęć […], a nieodwzajemniona miłość do teatru — wyznała w „Halo tu Polsat”.