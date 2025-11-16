Agnieszka Fitkau-Perepeczko zyskała szeroką popularność za sprawą serialu „M jak Miłość”. Widzowie także kojarzyli ją doskonale jako żonę słynnego „Janosika” — Marka Perepeczki. Niedawno aktorka gościła w programie „Halo tu Polsat”, gdzie wspominała zmarłego przed dwudziestoma laty aktora. W pewnym momencie Fitkau-Perepeczko zwróciła się do Kurzajewskiego. Padły z jej ust zaskakujące słowa.

Agnieszka Fitkau-Perepeczko ależ odpowiedziała Kurzajewskiemu. Poszło o zazdrość o małżonkę

Agnieszka Fitkau-Perepeczko w rozmowie z Maciejem Kurzajewskim i Katarzyną Cichopek wspominał swojego ukochanego męża. Nagle rozmowa przeszła na boczny tor. Aktorka zaczęła pouczać Macieja Kurzajewskiego, który wziął niedawno ślub z Katarzyną Cichopek:

„To mówię do ciebie mężu Kasi. Nie można robić awantur, bo działa przeciwko. Jesteśmy stworzeni do tego, żeby być z ukochanym człowiekiem, ale też nie bądźmy przesadni. Jeżeli widzimy w oczach innych mężczyzn podziw, to Marek lubił. Mówił do mojej mamy, którą uwielbiał, moją mamę, teściową: „Mamuniu, znowu żona miała wyznania miłosne. On był dumny, że mężczyźni są zadowoleni z mojej osoby w znaczeniu wyglądu, czy flirtowania” — zdradziła aktorka.

