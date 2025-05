Kilka dni temu media obiegła informacja, że w Karol Friz Wiśniewski oraz Przemek Pro otworzyli bar z fast-foodem. Zaraz po otwarciu miejscówki, lokal odwiedził znany, internetowy krytyk kulinarny – Książulo. YouTuber zarzucił influencerom faworyzację, a właściciele już zaczęli się tłumaczyć.

Karol Wiśniewski znany w internecie jako Friz oraz Przemysław Lejowski, czyli Przemek Pro to youtuberzy, którzy należą do influencerskiej topki. Panowie wpadli na pomysł otwarcia nowego biznesu i kilka dni temu ruszyli w Krakowie z lokalem gastronomicznym o nazwie „Viral”. Choć na razie ich głównym specjałem jest kebab, w przyszłości docelowo ich karta menu ma się powiększyć.

Choć oficjalnego otwarcia jeszcze nie było, z wizytą w restauracji zagościł Szymon Nyczke, czyli Książulo. Influencer jest koneserem potraw i znany jest w sieci z testowania jedzenia. Niestety jako się okazało, po zważeniu Kebaba, YouTuber otrzymał znacznie większą porcję, niż zakłada lokal i posądził Friza i Przemka Pro o faworyzację. Panowie nie zostawili sprawy i od razu nagrali wyjaśnienie, w którym tłumaczą, co się dokładnie wydarzyło.

Od razu jak to wyszło, podeszliśmy do tego bardzo poważnie. Od razu przyjechałem sprawdzić kamery, żeby sprawdzić, co się stało, bo u nas nie ma opcji na żadną faworyzację (…). To nie są nasze wartości – zaczął Przemek Pro.