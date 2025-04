„Twoje 5 Minut” to projekt, którego twórcą jest Karol Friz Wiśniewski, jeden z najpopularniejszych influencerów w naszym kraju. Program na YouTube skierowany jest do młodych influencerów, którzy chcą zaistnieć i wybić się w świecie internetu. Niestety show Friza stało się obiektem krytyki, a wszystko przez niefortunne zdarzenie z jednym z uczestników.

Warto wspomnieć, że w programie „Twoje 5 Minut” uczestnicy podczas castingów muszą zaprezentować się i wyróżnić w jakiś sposób, aby mogli kontynuować swoją przygodę w projekcie. Później czeka na nich masa ekstremalnych wyzwań i rywalizacji, a wszystko w walcę o sławę i 250 tysięcy złotych.

Tym razem podczas castingów w 3 edycji jeden z uczestników nagle wparował na scenę, chcąc udowodnić, że jednak nadaje się do tego projektu. Chłopak zrobił nagle salto, które skończyło sie upadkiem i uszkodzoną twarzą. W internecie rozpętała się burza na temat reakcji jurorów, którzy kompletnie nie zareagowali na stan chłopaka, a wręcz go wyśmiali, a finalnie wyprowadziła go ochrona. Jedna z internautek nagrała nawet filmik na TikToku, w którym nie może pojąć tak bezwstydnego i nieempatycznego zachowania Friza i jurorów.

Przysięgam, co jest z wami nie tak? Już pomijając wszystko czy to było cringowe, tam właściwie wszystko opiera się na cringu, opieracie się na cringu i tego generalnie poszukujecie, ale jak ktoś zrobi już coś głupiego, co nie jest w waszej skali cringu to już go odpulacie. Chłopakowi poleciała krew z nosa, upadł na twarz, a wy jedyne co zrobiliście, to zaczęliście go wyganiać, zaczęliście się nabijać między sobą. To jest odruch bezwarunkowy, jeśli widzisz, że komuś stała się krzywda, to pytasz, czy potrzebuje pomocy. To jest odruch normalnego, empatycznego i racjonalnie myślącego człowieka. Po prostu wstydźcie się – mówiła w nagraniu jedna z internautek.