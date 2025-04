Była asystentka Wersow zdradza szczegóły TRUDNEGO zakończenia współpracy! „Nie miałam nawet z kim o tym porozmawiać”

Następnie Wersow dodała, że ten utwór jest dla niej bardzo ważny, bo opowiada o osobie, która kiedyś była bliska jej sercu, ale później mocno ją zraniła. Kobieta dziś już nie ma złych wspomnień związanych z tą osobą, bo po latach jej wybaczyła. Dzięki muzyce mogła przelać te myśli na papier i ubrać je w piękną, muzyczną oprawę:

Mimo że mamy do kogoś żal za to, że nie jest w stosunku do nas taki, jakbyśmy tego oczekiwali, to jest szansa na naprawienie tej relacji. W tej piosence śpiewam, że już nie mam żalu, mimo że tego bólu było całkiem sporo. Mam wrażenie, że kiedy będziemy starać się odbudować tę relację, to jest to możliwe nawet po takich sytuacjach, które przeszliśmy wcześniej. Musimy nauczyć się wybaczać i postawić w sytuacji tego drugiego człowieka — dodała Wersow w rozmowie z Eską.