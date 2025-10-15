times-dark
Agnieszka Hyży z mężem po odnowieniu przysięgi małżeńskiej zaczynają nowy etap. Zamieszkali w pięknej willi!

Do tej pory ich życie toczyło się centrum Warszawy. Teraz postanowili osiedlić się na obrzeżach.

Agnieszka Hyży od lat pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Prezenterka chętnie dzieli się z obserwatorami kulisami życia zawodowego i prywatnego, a ostatnio zdradziła, że wraz z mężem, Grzegorzem Hyżym, oraz dziećmi przeprowadza się do nowego domu.

 

We wrześniu ruszyła wielka przeprowadzka, a teraz przyszła pora, by pochwalić się efektami urządzania nowej przestrzeni.

Na swoim profilu na Instagramie Agnieszka opublikowała krótkie nagranie, które ukazuje fragment ich nowego salonu.

 

Wideo rozpoczyna się kadrem pełnym kartonów i pudeł, by po chwili odsłonić odmienione wnętrze – jasne, przestronne i urządzone ze smakiem. W centralnym punkcie pomieszczenia stanęła duża, kremowa kanapa, naprzeciwko której znajduje się telewizor.

 

Całość utrzymana jest w stonowanej, nowoczesnej kolorystyce: dominują beże, biele i ciepłe szarości.

Wygląda na to, że nowa przestrzeń Hyżych szybko zyskała aprobatę internautów. Pozostaje tylko czekać, czy znane małżeństwo pokaże wkrótce więcej kadrów z wnętrza swojego nowego domu.

 

Warto zauważyć, że zdecydowali się przeprowadzić do domu po odnowieniu przysięgi małżeńskiej. Grzegorz i Agnieszka wyprawili huczną imprezę w restauracji Mateusza Gesslera w połowie września.

„Nie pierwszy raz mówimy sobie TAK!
10 lat później, z dziećmi obok, rodzicami i wszystkimi, którzy są częścią naszej układanki. Dziękujemy Wam za dyskrecję, uważność i bycie tu i teraz.
Za odłożenie telefonów i wylogowanie się z wirtualnego świata.
Dzięki temu smakowało to jeszcze piękniej!
A dziś już oficjalnie możemy powiedzieć:
Państwo Mr & Mrs Hyży vol. 2!” – napisali Hyży.

