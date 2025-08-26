times-dark
Kozaczek

Agnieszka Kaczorowska i Rogacewicz podsycają plotki na treningu do „Tańca z gwiazdami”. „Mam odciśnięte ciało…”

Na sali treningowej tworzą parę taneczną, a poza nią budzą coraz więcej emocji.

Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz Romans Taniec Z Gwiazdami
/ 26.08.2025 /
Marysia
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz podsycają plotki o romansie. “Mam odciśnięte ciało po treningu z tobą” źródło Instagram

1 / 8

Agnieszka Kaczorowska i Rogacewicz podsycają plotki na treningu do "Tańca z gwiazdami". "Mam odciśnięte ciało...”

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz już szykują się do startu jesiennej edycji “Tańca z gwiazdami”. Internauci bacznie obserwują ich treningi i coraz częściej plotkują o tym, że łączy ich coś więcej niż taniec.

Najnowsze nagranie duetu tylko dolało oliwy do ognia.

IMG_8621

2 / 8

Agnieszka Kaczorowska i Rogacewicz podsycają plotki na treningu do "Tańca z gwiazdami". "Mam odciśnięte ciało...”

Agnieszka Kaczorowska w ostatnich miesiącach przechodzi burzliwy czas w życiu prywatnym.

Po siedmiu latach rozstaje się z Maciejem Pelą, z którym ma dwie córki. Media szybko podchwyciły, że serce aktorki i tancerki nie jest już wolne- łączą ją z kolegą z teatru, Marcinem Rogacewiczem.

Mimo że paparazzi niejednokrotnie przyłapali parę na pocałunkach i czułościach, oboje nie zdecydowali się publicznie wypowiedzieć na temat łączącej ich relacji.

IMG_8620

3 / 8

Agnieszka Kaczorowska i Rogacewicz podsycają plotki na treningu do "Tańca z gwiazdami". "Mam odciśnięte ciało...”

Teraz para znów znalazła się w centrum uwagi, ponieważ oficjalnie tworzy duet w nowej edycji „Tańca z gwiazdami”. Treningi już trwają, a na ich Instagramach pojawiają się pierwsze nagrania zza kulis.

IMG_8622

4 / 8

Agnieszka Kaczorowska i Rogacewicz podsycają plotki na treningu do "Tańca z gwiazdami". "Mam odciśnięte ciało...”

W jednym z ostatnich stories Kaczorowska pokazała, jak razem z Rogacewiczem czekają na wejście na salę.

,,Mam odciśnięte czoło po fizjoterapii”

-zażartowała. Na odpowiedź aktora długo nie trzeba było czekać.

,,Ja mam odciśnięte ciało po treningu z tobą!”

-rzucił rozbawiony, a Agnieszka wybuchnęła śmiechem.

IMG_8619

5 / 8

Agnieszka Kaczorowska i Rogacewicz podsycają plotki na treningu do "Tańca z gwiazdami". "Mam odciśnięte ciało...”
IMG_8623

6 / 8

Agnieszka Kaczorowska i Rogacewicz podsycają plotki na treningu do "Tańca z gwiazdami". "Mam odciśnięte ciało...”

7 / 8

Agnieszka Kaczorowska i Rogacewicz podsycają plotki na treningu do "Tańca z gwiazdami". "Mam odciśnięte ciało...”

8 / 8

KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

marta | 27 sierpnia 2025 Odpowiedz

Mam nadzieje ze widzowie wezma po uwage te 6 cioro dzieci. ich zdrowie psychiczne,Szkoda mi ich. a co do tanca kroki opanowane szczupla troche aktorstwa mimika pozy ale niestety prezencji elegancji brak.

Kobieta | 26 sierpnia 2025 Odpowiedz

Mozna ja lubic albo nie ale trzeba jej przyznac ze naprawde pieknie tanczy!!!!
Bardzo pracowita dziewczyna!

POLECANE DLA CIEBIE
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wygadali się o ślubie! Fani nie muszą się już domyślać
Z życia gwiazd Związki gwiazd
Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wygadali się o ślubie! Fani nie muszą się już domyślać
Tak naprawdę wygląda ich relacja.
Lech Wałęsa przerwał milczenie! Ujawnił przyczynę hospitalizacji: „Miałem nowotwór”
Aktualności
Lech Wałęsa
Lech Wałęsa przerwał milczenie! Ujawnił przyczynę hospitalizacji: „Miałem nowotwór”
Były prezydent opowiedział o walce z chorobą.
Krystyna Janda pod ostrzałem. Otrzymała 200 tysięcy z KPO i teraz musi się tłumaczyć
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Afera Krystyna Janda
Krystyna Janda pod ostrzałem. Otrzymała 200 tysięcy z KPO i teraz musi się tłumaczyć
Fundacja aktorki znalazła się w gronie beneficjentów Krajowego Planu Odbudowy.
Polski sportowiec oskarżony o brutalny rozbój. Grozi mu do 20 lat więzienia
Aktualności Newsy
Polski sportowiec oskarżony o brutalny rozbój. Grozi mu do 20 lat więzienia
Akt oskarżenia właśnie trafił do sądu.
Gwiazdy lansują się na press day „Afryka Express”: Edyta Zając odsłania szczupły brzuch, Ewa Gawryluk całuje się na ściance…
Polscy celebryci
Afryka Express Edyta Zając
Gwiazdy lansują się na press day „Afryka Express”: Edyta Zając odsłania szczupły brzuch, Ewa Gawryluk całuje się na ściance…
Nikodem Rozbicki, Mateusz Gąsiewski i Wiktoria Gąsiewska, Karolina Woźniak i Tomasz Iwan.
Wielki sukces Mai Bohosiewicz i jej męża w Londynie! Właśnie TO ogłosili…
Newsy
Maja Bohosiewicz
Wielki sukces Mai Bohosiewicz i jej męża w Londynie! Właśnie TO ogłosili…
"DUMA DUMA DUMA!!! Brawo Chłopaki i Dziewczyno odwaliliście kawał dobrej roboty" - pisze Maja.
Blanka Lipińska szydzi z właścicieli psów. „Niektórzy są zdrowo je*nięci”
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Blanka Lipińska
Blanka Lipińska szydzi z właścicieli psów. „Niektórzy są zdrowo je*nięci”
Pisarka w Dniu Psa wywołała kolejną kontrowersyjną dyskusję.
Romans Andrzeja Chyry z Magdaleną Cielecką zaczął się… dzięki żonie. Aktor kończy 61 lat
Gwiazdy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Andrzej Chyra Magda Cielecka
Romans Andrzeja Chyry z Magdaleną Cielecką zaczął się… dzięki żonie. Aktor kończy 61 lat
Był przykładnym mężem, potem „królem warszawskich nocy”. Przypominamy związki legendarnego aktora.
Edward Miszczak wziął sobie do serca komentarze widzów i zmienił studio „Halo Tu Polsat”
Newsy
Edward Miszczak Halo Tu Polsat
Edward Miszczak wziął sobie do serca komentarze widzów i zmienił studio „Halo Tu Polsat”
Tak teraz prezentuje się scenografia śniadaniówki.
Konferencja prasowa „Halo Tu Polsat” zagrzała publikę! Edward Miszczak naprawdę się postarał
Newsy
Agnieszka Hyży Aleksander Sikora
Konferencja prasowa „Halo Tu Polsat” zagrzała publikę! Edward Miszczak naprawdę się postarał
Ogłoszono nowych prowadzących "Halo Tu Polsat". Ona była w "TzG", on dopiero sprawdzi się na parkiecie.
Nowi prowadzący „Halo Tu Polsat”! Kurzopki mają poważną konkurencję
Newsy
Halo Tu Polsat
Nowi prowadzący „Halo Tu Polsat”! Kurzopki mają poważną konkurencję
Dobrze znacie ich twarz! Kto nowy poprowadzi śniadaniówkę w Polsacie?
Roksana Węgiel w OGNISTEJ mini! Dała koncert – niespodziankę na evencie (FOTO)
Newsy Polscy celebryci Styl gwiazd
Moda Gwiazd Roxie Węgiel
Roksana Węgiel w OGNISTEJ mini! Dała koncert – niespodziankę na evencie (FOTO)
Od anielskiej sukni do ultrakrótkiej mini. Roxie Węgiel diametralnie zmienia wizerunek.
Huczy o reakcji Donalda Trupa na zaręczyny Taylor Swift. Internauci są zszokowani
Aktualności Newsy Zagraniczni celebryci
Donald Trump Taylor Swift
Huczy o reakcji Donalda Trupa na zaręczyny Taylor Swift. Internauci są zszokowani
Jeszcze niedawno polityk nie krył swojej niechęci do piosenkarki.
Anna Mucha znów prowokuje! Pokazała pośladki i… zablokowała komentarze
Z życia gwiazd
Anna Mucha
Anna Mucha znów prowokuje! Pokazała pośladki i… zablokowała komentarze
„Musiałam się ubrać” - wyznała.
Córka polskiego milionera zaginęła bez śladu! To jedna z najbardziej tajemniczych spraw w historii
Ale plota! Skandale Z życia gwiazd
Ewelina Bałdyga Patryk Vega
Córka polskiego milionera zaginęła bez śladu! To jedna z najbardziej tajemniczych spraw w historii
Do dziś sprawa mrozi krew w żyłach...
Małgorzata Rozenek sprząta pokój syna w Paryżu! LUKSUSOWY akademik Stasia wygląda niczym 5-gwiazdkowy hotel
Dzieci gwiazd
Małgorzata Rozenek-majdan Radosław Majdan
Małgorzata Rozenek sprząta pokój syna w Paryżu! LUKSUSOWY akademik Stasia wygląda niczym 5-gwiazdkowy hotel
Gwiazda nie oszczędza na ukochanym synu.
 