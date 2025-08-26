Agnieszka Kaczorowska i Rogacewicz podsycają plotki na treningu do "Tańca z gwiazdami". "Mam odciśnięte ciało...”

Agnieszka Kaczorowska w ostatnich miesiącach przechodzi burzliwy czas w życiu prywatnym.

Po siedmiu latach rozstaje się z Maciejem Pelą, z którym ma dwie córki. Media szybko podchwyciły, że serce aktorki i tancerki nie jest już wolne- łączą ją z kolegą z teatru, Marcinem Rogacewiczem.

Mimo że paparazzi niejednokrotnie przyłapali parę na pocałunkach i czułościach, oboje nie zdecydowali się publicznie wypowiedzieć na temat łączącej ich relacji.