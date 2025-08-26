Agnieszka Kaczorowska i Rogacewicz podsycają plotki na treningu do „Tańca z gwiazdami”. „Mam odciśnięte ciało…”
Na sali treningowej tworzą parę taneczną, a poza nią budzą coraz więcej emocji.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz już szykują się do startu jesiennej edycji “Tańca z gwiazdami”. Internauci bacznie obserwują ich treningi i coraz częściej plotkują o tym, że łączy ich coś więcej niż taniec.
Najnowsze nagranie duetu tylko dolało oliwy do ognia.
Agnieszka Kaczorowska w ostatnich miesiącach przechodzi burzliwy czas w życiu prywatnym.
Po siedmiu latach rozstaje się z Maciejem Pelą, z którym ma dwie córki. Media szybko podchwyciły, że serce aktorki i tancerki nie jest już wolne- łączą ją z kolegą z teatru, Marcinem Rogacewiczem.
Mimo że paparazzi niejednokrotnie przyłapali parę na pocałunkach i czułościach, oboje nie zdecydowali się publicznie wypowiedzieć na temat łączącej ich relacji.
Teraz para znów znalazła się w centrum uwagi, ponieważ oficjalnie tworzy duet w nowej edycji „Tańca z gwiazdami”. Treningi już trwają, a na ich Instagramach pojawiają się pierwsze nagrania zza kulis.
W jednym z ostatnich stories Kaczorowska pokazała, jak razem z Rogacewiczem czekają na wejście na salę.
,,Mam odciśnięte czoło po fizjoterapii”
-zażartowała. Na odpowiedź aktora długo nie trzeba było czekać.
,,Ja mam odciśnięte ciało po treningu z tobą!”
-rzucił rozbawiony, a Agnieszka wybuchnęła śmiechem.
marta | 27 sierpnia 2025
Mam nadzieje ze widzowie wezma po uwage te 6 cioro dzieci. ich zdrowie psychiczne,Szkoda mi ich. a co do tanca kroki opanowane szczupla troche aktorstwa mimika pozy ale niestety prezencji elegancji brak.
Kobieta | 26 sierpnia 2025
Mozna ja lubic albo nie ale trzeba jej przyznac ze naprawde pieknie tanczy!!!!
Bardzo pracowita dziewczyna!