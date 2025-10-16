Andziaks szykuje się do Halloween. Kupiła tonę DROGICH ozdób! ZDJĘCIA
Andziaks chce powitać jesień z przytupem! Zobacz więcej zdjęć.
Adziaks co roku, gdy przychodzi jesień, to nagrywa swoje vlogi.
Wszyscy kojarzą ją z hasła „jesieniara mood” i częstego przystrajania domu. Andziaks w tym zdecydowała, że już w połowie października ruszy na zakupy ozdób na Halloween.
Andziaks jest aktualnie w ciąży, ale nie przeszkadza jej to w robieniu dużych zakupów. Razem z Luką wybrała się na wielkie zakupy do znanych dyskontów.
To właśnie w ich szukała ciekawych ozdób na Halloween.
Uśmiechnięta Andziaks nie kryła radości z powodu zakupów. Wymyśliła sobie, że potrzebuje gustownych dekoracji do przybrania domu.
Luka i Andziaks poszukiwali dywaników do łazienki gościnnej i sypialni. Zastanawiali się także nad stylowymi, kremowymi dyniami.
Oko Andziaks przykuły także kolorowe, pastelowe dynie, które bardzo jej się spodobały.
Andziaks co roku lubi przystrajać swój dom gadżetami na Halloween.
Dla Charlie — córki Luki i Andziaks znalazła się także zabawna maska, która od razu ubrała.
Kto wie, może będzie w niej chodziła po domach w Halloween.
Szklane dynie to zakupowy git Andziaks. Idealnie komponują się ze stylowym, marmurowym blatem i minimalistycznymi dodatkami w kuchni.
Oprócz tego uwagę Andziaks przykuł pomarańczowy dywanik w kształcie dyni.
Świetnie urozmaici wygląd pokoiku dla córki — Charlie.
Andziaks jest fanką jesieni, Halloween i świąt Bożego Narodzenia. Za każdym razem na dekoracje domu wydaje fortunę!
Co myślicie o dodatkach na Halooween w sttylu Andziaks? Podobają się wam jej dekoracje?