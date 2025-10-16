times-dark
Andziaks szykuje się do Halloween. Kupiła tonę DROGICH ozdób! ZDJĘCIA

Andziaks chce powitać jesień z przytupem! Zobacz więcej zdjęć.

Andziaks Domy Gwiazd
/ 16.10.2025 /
EmEl
Andziaks, fot. YouTube.

1 / 10

Andziaks kupuje ozdoby na Halloween

Adziaks co roku, gdy przychodzi jesień, to nagrywa swoje vlogi. 

Wszyscy kojarzą ją z hasła „jesieniara mood” i częstego przystrajania domu. Andziaks w tym zdecydowała, że już w połowie października ruszy na zakupy ozdób na Halloween.

Andziaks, fot. YouTube.

2 / 10

Andziaks kupuje ozdoby na Halloween

Andziaks jest aktualnie w ciąży, ale nie przeszkadza jej to w robieniu dużych zakupów. Razem z Luką wybrała się na wielkie zakupy do znanych dyskontów. 

To właśnie w ich szukała ciekawych ozdób na Halloween.

Andziaks, fot. YouTube.

3 / 10

Andziaks kupuje ozdoby na Halloween

Uśmiechnięta Andziaks nie kryła radości z powodu zakupów. Wymyśliła sobie, że potrzebuje gustownych dekoracji do przybrania domu. 

Andziaks, fot. YouTube.

4 / 10

Andziaks kupuje ozdoby na Halloween

Luka i Andziaks poszukiwali dywaników do łazienki gościnnej i sypialni. Zastanawiali się także nad stylowymi, kremowymi dyniami. 

Andziaks, fot. YouTube.

5 / 10

Andziaks kupuje ozdoby na Halloween

Oko Andziaks przykuły także kolorowe, pastelowe dynie, które bardzo jej się spodobały. 

Andziaks co roku lubi przystrajać swój dom gadżetami na Halloween.

Andziaks, fot. YouTube.

6 / 10

Andziaks kupuje ozdoby na Halloween

Dla Charlie — córki Luki i Andziaks znalazła się także zabawna maska, która od razu ubrała. 

Kto wie, może będzie w niej chodziła po domach w Halloween.

Andziaks, fot. YouTube.

7 / 10

Andziaks kupuje ozdoby na Halloween

Szklane dynie to zakupowy git Andziaks. Idealnie komponują się ze stylowym, marmurowym blatem i minimalistycznymi dodatkami w kuchni. 

Andziaks, fot. YouTube.

8 / 10

Andziaks kupuje ozdoby na Halloween

Oprócz tego uwagę Andziaks przykuł pomarańczowy dywanik w kształcie dyni.

Świetnie urozmaici wygląd pokoiku dla córki — Charlie.

Andziaks, fot. YouTube.

9 / 10

Andziaks kupuje ozdoby na Halloween

Andziaks jest fanką jesieni, Halloween i świąt Bożego Narodzenia. Za każdym razem na dekoracje domu wydaje fortunę! 

Andziaks, fot. YouTube.

10 / 10

Andziaks kupuje ozdoby na Halloween

Co myślicie o dodatkach na Halooween w sttylu Andziaks? Podobają się wam jej dekoracje? 

