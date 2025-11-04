Andziaks poinformowała fanów, że już jej pracownicy szykują się do otwarcia kolejnego sklepu jej marki ze świeczkami Twinkle Candle, tym razem w Gdyni. Niestety, ale znana influencerka, którą na samym Instagramie obserwuje aż 1,4 miliony osób, nie pojawi się na wydarzeniu. Andziaks jasno dała do zrozumienia, dlaczego nie będzie mogła przybyć na otwarcie sklepu. Podała zaskakujący powód…

Andziaks zdecydowała, że nie pojawi się na otwarciu sklepu w Gdyni. Powód jest konkretny

Andziaks zapowiedziała, że już 5 listopada otworzy się pierwszy na północy Polski sklep Twinkle Candle. Influencerka od lat prężnie działa z marką produkującą ręcznie wytwarzane świeczki premium oraz naturalne kosmetyki. Na otwarciach jej sklepów w całej Polsce często pojawiają się tłumy fanów. Niestety, ale w tym roku Andziaks nie spotka się z fanami:

Już jest dużo telefonów i zapytań, czy będę na otwarciu. Niestety mnie nie będzie. […] Dlaczego mnie nie będzie? Kilka jest powodów. Ciężko było mi sobie odpuścić takie wydarzenie, ale jak wiemy, jestem w ciąży. Jestem w trzecim trymestrze. Zazwyczaj na takich otwarciach jest bardzo dużo osób. Zazwyczaj kobieta w ciąży chroni się przed dużą liczbą osób, żeby się nie zarazić — podsumowała Andziaks.

