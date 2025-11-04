Andziaks nie pojawi się na otwarciu sklepu w Gdyni. Powód szokuje!
"Jestem przerażona!" — zaczęła Andziaks.
Andziaks poinformowała fanów, że już jej pracownicy szykują się do otwarcia kolejnego sklepu jej marki ze świeczkami Twinkle Candle, tym razem w Gdyni. Niestety, ale znana influencerka, którą na samym Instagramie obserwuje aż 1,4 miliony osób, nie pojawi się na wydarzeniu. Andziaks jasno dała do zrozumienia, dlaczego nie będzie mogła przybyć na otwarcie sklepu. Podała zaskakujący powód…
Tak wygląda grób „Slaba” po Wszystkich Świętych. Zamarliśmy, gdy zobaczyliśmy ten widok (FOTO)
Andziaks zdecydowała, że nie pojawi się na otwarciu sklepu w Gdyni. Powód jest konkretny
Andziaks zapowiedziała, że już 5 listopada otworzy się pierwszy na północy Polski sklep Twinkle Candle. Influencerka od lat prężnie działa z marką produkującą ręcznie wytwarzane świeczki premium oraz naturalne kosmetyki. Na otwarciach jej sklepów w całej Polsce często pojawiają się tłumy fanów. Niestety, ale w tym roku Andziaks nie spotka się z fanami:
Już jest dużo telefonów i zapytań, czy będę na otwarciu. Niestety mnie nie będzie. […] Dlaczego mnie nie będzie? Kilka jest powodów. Ciężko było mi sobie odpuścić takie wydarzenie, ale jak wiemy, jestem w ciąży. Jestem w trzecim trymestrze. Zazwyczaj na takich otwarciach jest bardzo dużo osób. Zazwyczaj kobieta w ciąży chroni się przed dużą liczbą osób, żeby się nie zarazić — podsumowała Andziaks.
Szykuje się wielka afera po słowach Anny Muchy! Ludzie nie dowierzają… (WIDEO)
Agnieszka Kaczorowska odcięła się od brata Rogacewicza. Podjęła stanowczą decyzję!
Następnie Andziaks dodała, że po prostu boi się tego, że mogłaby przedwcześnie wywołać poród, dlatego woli chronić się w domu. Oprócz tego influencerka wspomniała, że miała niedawno bardzo zaskakującą sytuację, która wywołała w niej niepokój i zaważyła zresztą na jej decyzji:
„Moja obserwatorka, jak mnie tylko zobaczyła na wejściu, to zaczęła biec w moją stronę. Złapała mnie za brzuch. Zaczęła tarmosić mój brzuch, głaskać. Nie wiedziałam po prostu, co się dzieje. Zamurowało mnie. Nie do końca dobrze się z tym czułam. Inna sytuacja jest, jak mama głaszcze mój brzuch, przyjaciele, rodzina. Inna, jak ktoś obcy biegnie w moim kierunku. […] Powiedziałam mojej mamie, że jestem przerażona i nie mogę jechać do Gdyni” — podsumowała Andziaks.