Daniel Olbrychski wkracza do studia „DDTVN” o kulach! U jego boku pojawiła się ukochana żona (FOTO)

Aktor przechodzi rekonwalescencję po ostatniej operacji.

/ 23.08.2025 /
Aurora
Daniel Olbrychski od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego kina.

Dzisiaj gdy pojawił się w studio „DDTVN” towarzyszyła mu żona, Krystyna Demska-Olbrychska, z którą tworzy jedną z najbardziej harmonijnych par w świecie artystycznym. W drodze do studia aktor z żoną zostali sfotografowani przez fotoreporterów.

Uwagę mediów zwrócił fakt, że aktor poruszał się przy pomocy kul. Nie jest to jednak powód do niepokoju. Daniel Olbrychski przechodzi okres rekonwalescencji po planowej operacji biodra.

Jak wyjaśniała niedawno jego żona w rozmowie z „Faktem”, powrót do pełni sił przebiega zgodnie z oczekiwaniami.

„Daniel rehabilituje się po planowej operacji biodra. Nic złego się nie dzieje. Wszystko wraca do normy we właściwym tempie” – mówiła żona aktora.

Aktor, mimo chwilowych trudności zdrowotnych, pozostaje aktywny zawodowo i towarzysko, a jego obecność w śniadaniówce TVN-u jest najlepszym dowodem na to, że wraca do pełnej formy.

