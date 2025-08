Kinga Rusin lata temu zamieniła telewizję na egzotyczne podróże. Dziennikarka pracuje teraz zdalnie w swojej marce kosmetyków naturalnych Pat&Rub oraz odkrywa najpiękniejsze miejsca na całym świecie. Ostatnio jednak po pięciu latach nieobecności w telewizji postanowiła wrócić do „Dzień dobry”, gdzie poprowadzi jubileuszową edycję programu porannego. Co ciekawe, ogłoszono już imię i nazwisko jej współprowadzącego. Widzowie bardzo dobrze go znają!

Kinga Rusin wraca do telewizji! Widzowie przecierają oczy ze zdumienia

Kinga Rusin po pięciu latach przerwy poprowadzi „Dzień dobry TVN”. Zrobi to w zaskakującym duecie!

Niedzielne wydanie programu śniadaniowego „Dzień dobry TVN” poprowadzili Sandra Hajduk i Maciej Dowbor. To właśnie oni ogłosili, że już wkrótce na 20-lecie formatu pojawi się uwielbiana przez widzów para — Kinga Rusin i Bartosz Węglarczyk. Prowadzący wystąpią w jubileuszowym odcinku. Przed laty uchodzili za jedną z najsympatyczniejszych i najbardziej lubianych prezenterów.

