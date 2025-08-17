Doda na hucznych urodzinach biznesmena. Wyglądała jak panna młoda
Na imprezę zjechała się elita Warszawy: Pisarek, Koterski, Borek...
Doda w miniony weekend bawiła się na urodzinach jednego z polskich biznesmenów, Marka Zimniaka, który prowadzi salon luksusowych zegarków.
Mężczyzna zorganizował huczną imprezę w Zinar Castle w Krakowie. To 5-gwiazdkowy hotel, w którym „ponadczasowy design harmonijnie współgra z naturą i historią miejsca”.
Cena za noc dla jednej osoby zaczyna się od 1200 zł.
Urodzinowa impreza Marka Zimniaka miała tak wystawny charakter, że z łatwością można ją było pomylić z hucznym weselem. Stoły uginały się od potraw, pięknie nakryte zastawy dodawały uroku, był tort, orkiestra oraz tańce trwające aż do białego rana.
Na tę okazję Doda wybrała wyjątkową stylizację: białą koronkową kreację, która sprawiała, że wyglądała niczym panna młoda. Jej zestaw składał się z krótkiego topu z odkrytymi ramionami i szerokimi, opadającymi rękawami, a także spódniczki z delikatnym trenem. Całość prezentowała się lekko, świeżo i niezwykle kobieco.
Pod Krakowem zjechała się cała elita Warszawy m.in. Karolina Pisarek z mężem Rogerem Sallą, Misiek Koterski, Marcin Dubiel, Sławomir Peszko i Mateusz Borek.
Trzeba przyznać, że zaproszenie celebrytów na imprezę, to świetny zabieg marketingowy. Sprawili, że na drugi dzień wszyscy mówią o urodzinach właściciela Royal Watch.
Ilona | 18 sierpnia 2025
Ludzie to się bawią 🙂 a ja na urodziny dostałam kosz słodkości z poczty kwiatowej i byłam zadowolona. Nie potrzebuję takich hucznych imprez, mnie by było szkoda kasy
Lol | 18 sierpnia 2025
Zimniak? Ten to ma gust😀😀😀
Kobieta | 17 sierpnia 2025
Jak ludziska nie boja sie zapraszac to patologie!!???????
Kijem bym tego czegos nie tknela!!!!!
Maria Bożena | 17 sierpnia 2025
Jubilatowi zdrowia życzę.