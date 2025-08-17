Doda na hucznych urodzinach biznesmena. Wyglądała jak panna młoda

Doda bawiła się na urodzinach Marka Zimniaka

Doda w miniony weekend bawiła się na urodzinach jednego z polskich biznesmenów, Marka Zimniaka, który prowadzi salon luksusowych zegarków.

Mężczyzna zorganizował huczną imprezę w Zinar Castle w Krakowie. To 5-gwiazdkowy hotel, w którym „ponadczasowy design harmonijnie współgra z naturą i historią miejsca”.

Cena za noc dla jednej osoby zaczyna się od 1200 zł.