Kozaczek
Doda na hucznych urodzinach biznesmena. Wyglądała jak panna młoda

Na imprezę zjechała się elita Warszawy: Pisarek, Koterski, Borek...

Doda
/ 17.08.2025 /
Karolina T.
Doda bawiła się na urodzinach Marka Zimniaka

Doda w miniony weekend bawiła się na urodzinach jednego z polskich biznesmenów, Marka Zimniaka, który prowadzi salon luksusowych zegarków.

 

Mężczyzna zorganizował huczną imprezę w Zinar Castle w Krakowie. To 5-gwiazdkowy hotel, w którym „ponadczasowy design harmonijnie współgra z naturą i historią miejsca”.

Cena za noc dla jednej osoby zaczyna się od 1200 zł.

Doda bawiła się na urodzinach Marka Zimniaka

Urodzinowa impreza Marka Zimniaka miała tak wystawny charakter, że z łatwością można ją było pomylić z hucznym weselem. Stoły uginały się od potraw, pięknie nakryte zastawy dodawały uroku, był tort, orkiestra oraz tańce trwające aż do białego rana.

 

Na tę okazję Doda wybrała wyjątkową stylizację: białą koronkową kreację, która sprawiała, że wyglądała niczym panna młoda. Jej zestaw składał się z krótkiego topu z odkrytymi ramionami i szerokimi, opadającymi rękawami, a także spódniczki z delikatnym trenem. Całość prezentowała się lekko, świeżo i niezwykle kobieco.

Doda bawiła się na urodzinach Marka Zimniaka

Pod Krakowem zjechała się cała elita Warszawy m.in. Karolina Pisarek z mężem Rogerem Sallą, Misiek Koterski, Marcin Dubiel, Sławomir Peszko i Mateusz Borek.

 

Trzeba przyznać, że zaproszenie celebrytów na imprezę, to świetny zabieg marketingowy. Sprawili, że na drugi dzień wszyscy mówią o urodzinach właściciela Royal Watch.

Doda bawiła się na urodzinach Marka Zimniaka
Doda bawiła się na urodzinach Marka Zimniaka
Doda bawiła się na urodzinach Marka Zimniaka
Doda bawiła się na urodzinach Marka Zimniaka
Ilona | 18 sierpnia 2025 Odpowiedz

Ludzie to się bawią 🙂 a ja na urodziny dostałam kosz słodkości z poczty kwiatowej i byłam zadowolona. Nie potrzebuję takich hucznych imprez, mnie by było szkoda kasy

Lol | 18 sierpnia 2025 Odpowiedz

Zimniak? Ten to ma gust😀😀😀

Kobieta | 17 sierpnia 2025 Odpowiedz

Jak ludziska nie boja sie zapraszac to patologie!!???????
Kijem bym tego czegos nie tknela!!!!!

Maria Bożena | 17 sierpnia 2025 Odpowiedz

Jubilatowi zdrowia życzę.

