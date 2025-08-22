Tak wygląda siostra Kurdej-Szatan. Wiele razy o nią drżała: „Martwię się o Basię”

Barbara Kurdej-Szatan ma siostrę Kurdej-Szatan

To nie koniec. Kasia Kurdej-Mania w trudnych chwilach wspierała siostrę i zachęcała ją do tego, aby zgłosiła internetowy hejt. Nie chciała, żeby jej internetowi oprawcy byli bezkarni.

„W ogóle cały czas Basię namawiam, żeby jeszcze bardziej izolowała się od internetu. Bo on jest tak okrutny, tak wstrętny i tak jeszcze w tej chwili niestety niekontrolowany” — podsumowała Kasia Kurdej-Mania.