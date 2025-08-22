Tak wygląda siostra Kurdej-Szatan. Wiele razy o nią drżała: „Martwię się o Basię”
Kasia Kurdej-Mania wielokrotnie wspierała aktorkę w kryzysie...
1 / 10
Barbara Kurdej-Szatan jest bardzo blisko swojej rodziny, która towarzyszyła jej w trudnych chwilach.
Od 2011 roku poślubiła aktora i piosenkarza — Rafała Szatana. Mąż zawsze wspiera żonę w trudnym czasie, ale Basia Kurdej-Szatan ma też kogoś jeszcze…
2 / 10
Barbara Kurdej-Szatan ma starszą siostrę Kasię Kurdej-Manię, z którą wkrótce wystąpi na jednej scenie.
Panie od lat się wspierają i Kasia Kurdej-Mania była dla aktorki opoką, gdy tą spotkał ogromnym hejt po wulgarnym wpisie na temat Straży Granicznej…
3 / 10
„Martwię się o Basię, bo wszystkie granice zostały przekroczone w ostatnich czterech latach. W takich trudnych momentach Baśka dzwoni i gadamy, i przerabiamy to, i próbuję ją pocieszać, ale też czasami w takich trudnych momentach ona np. nie dzwoni, bo nie chce nas martwić” — wspominała Kasia Kurdej-Mania w rozmowie z „Vivą!”.
4 / 10
To nie koniec. Kasia Kurdej-Mania w trudnych chwilach wspierała siostrę i zachęcała ją do tego, aby zgłosiła internetowy hejt. Nie chciała, żeby jej internetowi oprawcy byli bezkarni.
„W ogóle cały czas Basię namawiam, żeby jeszcze bardziej izolowała się od internetu. Bo on jest tak okrutny, tak wstrętny i tak jeszcze w tej chwili niestety niekontrolowany” — podsumowała Kasia Kurdej-Mania.
5 / 10
Teraz panie będą mogły połączyć siły nie tylko w życiu prywatnym, ale i zawodowym.
Wspólnie wystąpią w spektaklu: „Ina. Wolisz, kiedy się śmieję”, gdzie pokażą swój talent aktorski.
6 / 10
Basia Kurdej-Szatan ma ogromne zaufanie do starszej siostry. Kiedy tylko wydarza się jakiś problem w jej życiu, to wie, że może do niej zadzwonić.
„Kasia pełni dla mnie wyjątkowo ważną rolę w życiu. Kiedy mam jakiś problem, dylemat, to zawsze dzwonię do niej, bo jest dla mnie autorytetem. Wiem, że dobrze i mądrze mi doradzi, a przede wszystkim będzie obiektywna i szczera” — powiedziała w rozmowie z Eską.
7 / 10
Poza tym aktorki uwielbiają spędzać ze sobą czas iw wymieniać się anegdotami związanymi z życiem zawodowym i prywatnym.
„Uwielbiamy razem jeść, śmiać się. Mamy podobne poczucie humoru. Nasze dzieci również się bardzo kochają” — wspomniała Kurdej-Szatan.
8 / 10
Co ciekawe, Barbara Kurdej-Szatan już długo planowała wspólny projekt z siostrą.
Sama zainwestowała pieniądze w produkcję spektaklu, ponieważ było to jej wielkie marzenie.
9 / 10
Uroczysta premiera spektaklu „Ina. Wolisz, kiedy się śmieję” w reżyserii Katarzyny Dudzic-Grabińskiej odbędzie się 22 sierpnia w Teatrze Muzycznym w Gdyni.
10 / 10
Obie panie zaczynały swoją zawodową przygodę od Gdyni i to właśnie tam chcą pokazać siłę sióstr w życiu i na scenie.