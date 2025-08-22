Barbara Kurdej-Szatan weszła w nową dekadę życia z przytupem. Gwiazda nie tylko obchodzi dziś swoje 40. urodziny, ale też spełnia jedno z najważniejszych zawodowych marzeń. Fani nie kryją wzruszenia…

Barbara Kurdej-Szatan świętuje 40. urodziny w zaskakujący sposób. “Jestem na śmierć zakochana…”

Barbara Kurdej-Szatan to jedna z tych gwiazd, które potrafią zaskoczyć swoich fanów niecodziennymi pomysłami. Tym razem powód do świętowania jest podwójny – aktorka skończyła właśnie 40 lat i od razu uczciła ten dzień… premierą spektaklu, który sama współtworzyła.

Widzowie zobaczą ją na scenie w przedstawieniu zatytułowanym „Ina. Wolisz, kiedy się śmieję”. To wyjątkowy projekt poświęcony legendarnej aktorce okresu międzywojennego, Inie Benicie. Historia artystki, której karierę brutalnie przerwały oskarżenia i plotki, od dawna fascynowała aktorkę. Teraz postanowiła przywrócić jej pamięć i oddać sprawiedliwość.

Na scenie nie wystąpiła sama – partneruje jej starsza siostra, Katarzyna Kurdej-Mania, od lat związana z trójmiejskim teatrem. To właśnie rodzinny duet nadaje premierze dodatkowego wymiaru emocjonalnego.

Aktorka, znana z pozytywnej energii, podzieliła się także swoimi przemyśleniami w mediach społecznościowych. Zacytowała słowa Iny Benity o tym, że największą miłością jest… życie.

Jestem na śmierć zakochana w życiu– napisała Barbara.

Dodała, że również dziś, z nową cyfrą z przodu, czuje to samo.

Pod wpisem szybko zaroiło się od życzeń urodzinowych i gratulacji. Internauci zwracali uwagę, że rzadko zdarza się, aby ktoś łączył tak osobistą okazję z premierą artystyczną, która ma przywrócić pamięć zapomnianej gwiazdy.

Barbara Kurdej-Szatan, choć sama przyznaje, że wciąż dziwnie brzmi dla niej liczba 40, pokazuje, że w każdym wieku można świętować z klasą, pasją i ogromną dawką radości.