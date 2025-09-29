times-dark
Gwiazdy brylują na premierze spektaklu „Pół żartem…”! Katarzyna Skrzynecka z mężem i córką, Anna Maria Sieklucka, Beata Tadla z ukochanym

Emilia Dankwa, Jacek Rozenek z ukochaną, Olaf Lubaszenko, Daria Widawska...

Anna Maria Sieklucka Beata Tadla Emilia Dankwa Katarzyna Skrzynecka
/ 29.09.2025 /
Aurora
Anna Maria Sieklucka-min źródło AKPA

Anna Maria Sieklucka
Marcin Łopucki, Katarzyna Skrzynecka, Alikia Ilia Łopucka, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA źródło AKPA

Marcin Łopucki, Katarzyna Skrzynecka, Alikia Ilia Łopucka
Emilia Dankwa źródło AKPA

Emilia Dankwa
Maria Samuel, Jacek Rozenek-min źródło AKPA

Maria Samuel i Jacek Rozenek
Olaf Lubaszenko Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA źródło AKPA

Olaf Lubaszenko
Beata Tadla, Michał Cebula źródło AKPA

Beata Tadla i Michał Cebula
Daria Widawska-min źródło AKPA

Daria Widawska
Małgorzata Opczowska-Łęska źródło AKPA

Małgorzata Opczowska-Łęska
Pola Gonciarz źródło AKPA

Pola Gonciarz
Krystyna Tkacz źródło AKPA

Krystyna Tkacz
Tomasz Schimscheiner źródło AKPA

Tomasz Schimscheiner
Marek Kaliszuk źródło AKPA

Marek Kaliszuk
Krzysztof Wieszczek źródło AKPA

Krzysztof Wieszczek
Stanisław Banasiuk-min źródło AKPA

Stanisław Banasiuk
Tomasz Jacyków-min źródło AKPA

Tomasz Jacyków
Mikołaj Krawczyk źródło AKPA

Mikołaj Krawczyk
Na zdj.: Rafał Szałajko, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA źródło AKPA

Rafał Szałajko
Jacek Kopczyński źródło AKPA

Jacek Kopczyński
Anonim | 30 września 2025 Odpowiedz

A gdzie bachory .opuckieho. Z gdzie Litwa adofinsa irawcxcyks. Pewnie w w jak fchifxa taka Tous a fuadtam

Jasd | 30 września 2025 Odpowiedz

Od. P. Skrzyneckiej. Bije. Ciepło. Może. Być. Chuda. Grubsza. Ale. Widać. Ciepło. Dobroć. Czy. Się. Mylę. Czy. Kocha. Życie. Ludzi. ?

