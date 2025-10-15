times-dark
Kozaczek
Gwiazdy na premierze filmu „Szpilka"! Wojtek Gola z dziewczyną, Lexy Chapiln z siostrą, Izu Ugonoh z żoną… (FOTO)

Łukasz Jurkowski, Paweł Tyburski, Monika Goździalska...

Artur Szpilka Izu Ugonoh Kamila Wybrańczyk Lexy Chaplin Premiera
/ 15.10.2025 /
KJ
akpa20251015_szpilka_pw_8986 źródło AKPA

1 / 13

Artur Szpilka
akpa20251015_szpilka_pw_8971 źródło AKPA

2 / 13

Kamila Wybrańczyk
akpa20251015_szpilka_pw_8857 źródło AKPA

3 / 13

Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk
akpa20251015_szpilka_pw_9415 źródło AKPA

4 / 13

Izu Ugonoh i Antonina Ugonoh
akpa20251015_szpilka_pw_9350 źródło AKPA

5 / 13

Lexy Chaplin i Christina Chaplin
akpa20251015_szpilka_pw_9302 źródło AKPA

6 / 13

Łukasz Jurkowski "Juras"
akpa20251015_szpilka_pw_9245 źródło AKPA

7 / 13

Patrycja Wieja
akpa20251015_szpilka_pw_9738 źródło AKPA

8 / 13

Paweł Tyburski
akpa20251015_szpilka_pw_0156 źródło AKPA

9 / 13

Wojtek Gola i Sofi Sivokha
akpa20251015_szpilka_pw_9152 źródło AKPA

10 / 13

Filip Dzierżawski
akpa20251015_szpilka_pw_9862 źródło AKPA

11 / 13

Monika Goździalska
akpa20251015_szpilka_pw_9395 źródło AKPA

12 / 13

Po prostu Damian
akpa20251015_szpilka_pw_9502 źródło AKPA

13 / 13

Mateusz Borek
Karol Przystalski | 15 października 2025 Odpowiedz

Złodziei

Bleh | 15 października 2025 Odpowiedz

Tryburski co za oblech! Opryszczka na dłoni, obsikane dresy(!), napompowane usta, farbowana broda na rumuńskiego ochroniarza, meeega obrzydliwy typ! 🤮🤮🤮 parodia faceta 🤮

k | 15 października 2025 Odpowiedz

Antonina jaka uchachana 😀

