Gwiazdy w „DDTVN”. Elegancki Zawierucha z żoną, Lenska z piękną córką…
Ale to Joanna Brodzik i Viki Gabor w stroju lolity skradły całe show!
1 / 11
Viki Gabor pojawiła się w pudroworóżowej bluzce pod studiem „Dzień dobry TVN”.
Góra w połączeniu z jeansami z falbaną na górze spodni prezentowała się świetnie. Stylizacja w klimacie lolity to był strzał w dychę!
2 / 11
Całość Viki Gabor dopełniła modnym dodatkiem — słuchawkami w kolorze pudrowego różu.
Widać, że 18-latka trzyma rękę na pulsie mody.
3 / 11
Viki Gabor lubi bawić się modą i wybiera z niej, to co dobrze koresponduje z jej stylem.
4 / 11
Alżbeta Lenska postawiła za to na casualową, świetną stylizację.
W brązowej kurtce i lekko wytartych spodniach wyglądała bosko i niezobowiązująco.
5 / 11
Alżbeta Lenska przed studiem „Dzień dobry TVN” pozowała ze śliczną córką — Zofią Cieszyńską.
Młoda także trzyma rękę na pulsie mody. Wyglądała czarująco w białym zestawie.
6 / 11
Rafał Zawierucha z żoną postawił z kolei na elegancję w najczystszej postaci.
Chłodny beż spodni idealnie korespondował z granatowym polo aktora.
7 / 11
Swoją stylizacją z pewnością zaskoczyła Joanna Brodzik.
Znana aktorka czarny total look podkręciła dodatkami.
8 / 11
Żółty szalik i spinki do włosów w tym samym kolorze wyglądały bardzo oryginalnie.
Obok takiego stroju nie da się przejść obojętnie…
9 / 11
Ilona Ostrowska z kolei zainspirowała się stylem Francuzek.
Aktorka w szerokich spodniach i masywnej skórzanej kurtce oraz z koszykiem w dłoni wyglądała obłędnie.
10 / 11
Piotr Zelt zaprezentował luźny styl w kanarkowej koszuli.
To był idealny wybór na letnie upały!
11 / 11
Ewa Gorzelak wyglądała świetnie w etno sukience.
Anonim | 30 sierpnia 2025
Córka ma krzyw bit jak widzę majdanie,
Anonim | 30 sierpnia 2025
co bys nie napisał a to i tak rzeczywistosci nie zmienisz, he, he, he , najlepiej to wyszlo w niedawnym partnerstwie z druga julia, widac wszystkie mankamenty, wewnetrzne i zewnetrzne
🙈 | 30 sierpnia 2025
Zawierucha się do śniadaniówki wytroil, na pogrzeb za to w lumpach. Klasa🙈
Anonim | 30 sierpnia 2025
no rzeczywiscie mloda cieszynska ma zniewalajacą urode medialną i powinna zastapic wiesie, gdyz jej uroda jest naturalna, przyciagajaca oko, swieza, nie to co wyretuszowana , pozerska,mocno zmanierowana wisia