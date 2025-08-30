times-dark
Kozaczek
Gwiazdy w „DDTVN”. Elegancki Zawierucha z żoną, Lenska z piękną córką…

Ale to Joanna Brodzik i Viki Gabor w stroju lolity skradły całe show!

Alżbeta Lenska Dzień Dobry Tvn Joanna Brodzik Rafał Zawierucha
/ 30.08.2025 /
EmEl
Viki Gabor, fot. AKPA.

Gwiazdy w "Dzień dobry TVN" i "Mówię Wam"

Viki Gabor pojawiła się w pudroworóżowej bluzce pod studiem „Dzień dobry TVN”. 

Góra w połączeniu z jeansami z falbaną na górze spodni prezentowała się świetnie. Stylizacja w klimacie lolity to był strzał w dychę!

Viki Gabor, fot. AKPA.

Gwiazdy w "Dzień dobry TVN" i "Mówię Wam"

Całość Viki Gabor dopełniła modnym dodatkiem — słuchawkami w kolorze pudrowego różu. 

Widać, że 18-latka trzyma rękę na pulsie mody.

Viki Gabor, fot. AKPA.

Gwiazdy w "Dzień dobry TVN" i "Mówię Wam"

Viki Gabor lubi bawić się modą i wybiera z niej, to co dobrze koresponduje z jej stylem. 

Alżbeta Lenska, fot. AKPA.

Gwiazdy w "Dzień dobry TVN" i "Mówię Wam"

Alżbeta Lenska postawiła za to na casualową, świetną stylizację. 

W brązowej kurtce i lekko wytartych spodniach wyglądała bosko i niezobowiązująco.

Zofia Cieszyńska, Alżbeta Lenska, fot. AKPA.

Gwiazdy w "Dzień dobry TVN" i "Mówię Wam"

Alżbeta Lenska przed studiem „Dzień dobry TVN” pozowała ze śliczną córką — Zofią Cieszyńską. 

Młoda także trzyma rękę na pulsie mody. Wyglądała czarująco w białym zestawie.

Beata Wiśnicka-Zawierucha, Rafał Zawierucha, fot. AKPA.

Gwiazdy w "Dzień dobry TVN" i "Mówię Wam"

Rafał Zawierucha z żoną postawił z kolei na elegancję w najczystszej postaci. 

Chłodny beż spodni idealnie korespondował z granatowym polo aktora.

Joanna Brodzik, fot. AKPA.

Gwiazdy w "Dzień dobry TVN" i "Mówię Wam"

Swoją stylizacją z pewnością zaskoczyła Joanna Brodzik. 

Znana aktorka czarny total look podkręciła dodatkami.

Joanna Brodzik, fot. AKPA.

Gwiazdy w "Dzień dobry TVN" i "Mówię Wam"

Żółty szalik i spinki do włosów w tym samym kolorze wyglądały bardzo oryginalnie. 

Obok takiego stroju nie da się przejść obojętnie…

Ilona Ostrowska, fot. AKPA.

Gwiazdy w "Dzień dobry TVN" i "Mówię Wam"

Ilona Ostrowska z kolei zainspirowała się stylem Francuzek.

Aktorka w szerokich spodniach i masywnej skórzanej kurtce oraz z koszykiem w dłoni wyglądała obłędnie.

Piotr Zelt, fot. AKPA.

Gwiazdy w "Dzień dobry TVN" i "Mówię Wam"

Piotr Zelt zaprezentował luźny styl w kanarkowej koszuli. 

To był idealny wybór na letnie upały!

Ewa Gorzelak, fot. AKPA.

Gwiazdy w "Dzień dobry TVN" i "Mówię Wam"

Ewa Gorzelak wyglądała świetnie w etno sukience. 

KOMENTARZE
Anonim | 30 sierpnia 2025 Odpowiedz

Córka ma krzyw bit jak widzę majdanie,

Anonim | 30 sierpnia 2025 Odpowiedz

co bys nie napisał a to i tak rzeczywistosci nie zmienisz, he, he, he , najlepiej to wyszlo w niedawnym partnerstwie z druga julia, widac wszystkie mankamenty, wewnetrzne i zewnetrzne

🙈 | 30 sierpnia 2025 Odpowiedz

Zawierucha się do śniadaniówki wytroil, na pogrzeb za to w lumpach. Klasa🙈

Anonim | 30 sierpnia 2025 Odpowiedz

no rzeczywiscie mloda cieszynska ma zniewalajacą urode medialną i powinna zastapic wiesie, gdyz jej uroda jest naturalna, przyciagajaca oko, swieza, nie to co wyretuszowana , pozerska,mocno zmanierowana wisia

