Gwiazdy w „DDTVN”. Elegancki Zawierucha z żoną, Lenska z piękną córką…

Gwiazdy w "Dzień dobry TVN" i "Mówię Wam"

Viki Gabor pojawiła się w pudroworóżowej bluzce pod studiem „Dzień dobry TVN”.

Góra w połączeniu z jeansami z falbaną na górze spodni prezentowała się świetnie. Stylizacja w klimacie lolity to był strzał w dychę!