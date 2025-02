Agnieszka Rylik jest najpopularniejszą polską pięściarką oraz mistrzynią świata w boksie zawodowym. Wiele osób poznało ją także z telewizyjnej strony, gdy prowadziła swój autorski cykl sportowy w śniadaniówce „Dzień dobry TVN”. Niestety, ale w ostatnich lata mierzy się z poważnymi kłopotami zdrowotnymi. Ostatnio jej stan na tyle się pogorszył, że założyła zbiórkę pieniędzy na leczenie. Razem z córką opowiedziała o tym w niedawnym wydaniu programu „Dzień dobry TVN”. Padły poruszające słowa.

Sportsmenka mierzy się z poważnym zwyrodnieniem kręgosłupa, który na co dzień drastycznie ogranicza jej normalne funkcjonowanie. W związku z tym Agnieszka Rylik udostępniła w sieci wpis, w którym podzieliła się wyznaniem na temat choroby. Zamieściła też link do zbiórki na leczenie. Połączyła się również telefonicznie z prowadzącymi „Dzień dobry TVN”, którym wyznała, jak się obecnie czuje. Na kanapie pojawiła się z kolei jej 15-letnia córka — Maria:

Największy problem to z kręgosłupem. Zaczęły mi drętwieć nogi, straszne bóle, nie mogłam prawie chodzić, nie mogłam się schylić. Okazało się, że mam przepuklinę, połamane kręgi. Trochę to trwało, zanim udało się doprowadzić do operacji. Myślałam, że będzie dobrze, miałam lepszą stabilizację. I nagle przyszło pogorszenie. Zaczęłam mieć stany bólowe, których nie miałam wcześniej — powiedziała bokserka, Agnieszka Rylik.