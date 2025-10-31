Halloween 2025 roku powala na kolana! Maffashion jako Senyszyn, Rozenek jako Kris Jenner, a to dopiero początek
Friz, Wersow i Maja Wiśniewska gonią konkurencję, a w tym roku wyjątkowo słabo.
Małgorzata Rozenek-Majdan w tym roku zafundowała fanom prawdziwy halloweenowy show! Gwiazda postanowiła wcielić się w ikonę amerykańskiego show-biznesu Kris Jenner. Jej stylizacja była dopracowana w najmniejszych detalach, a efekt? Czyste Hollywood vibes!
Maffashion w tym roku zaskoczyła wszystkich swoim halloweenowym poczuciem humoru i dystansem! Influencerka postanowiła wcielić się w jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny politycznej, a mianowicie za Joannę Senyszyn. I zrobiła to z takim rozmachem, że internauci nie mogli powstrzymać śmiechu!
Kiedyś przypadkowe zdjęcie zrobione Demi Lovato stało się początkiem jednej z największych internetowych legend. Mowa o Poot Lovato, czyli „rzekomej bliźniaczce” piosenkarki, którą fani żartobliwie ochrzcili imieniem Poot i… uznali, że Demi trzyma ją w piwnicy.
W tym roku, przy okazji Halloween Demi znów przypomniała o „bliźniaczce z piwnicy”, tworząc memy i przebierając się za Poot.
Znany z poczucia humoru i dystansu do siebie Stifler w tym roku postawił na prawdziwie upiorną klasykę. Na halloweenowej imprezie pojawił się przebrany za legendarnego Freddy’ego Kruegera, czyli postrach snów z kultowego horroru „Koszmar z ulicy Wiązów”.
Marcin Maciejczak w tym roku postawił na oryginalność i zrobił to z rozmachem! Na halloweenowej imprezie zaprezentował się w przebraniu Elphaby, kultowej zielonoskórej czarownicy z musicalu „Wicked”.
Kasia Dziurska w tym roku postawiła na elegancję z nutą ironii. Na halloweenowej imprezie pojawiła się przebrana za Melanię Trump, czyli żonę obecnego prezydenta USA.
Winnie Harlow w tym roku postawiła na ponadczasową legendę Whitney Houston. Modelka olśniła stylizacją inspirowaną kultowym występem piosenkarki.
Jade Thirlwall udowodniła, że nie boi się odważnych stylizacji! W tym roku zaprezentowała się jako Gremlin, czyli kultowa postać z filmowego klasyka lat 80.
Mikołaj Bagiński, znany z nieoczywistego poczucia humoru i dystansu do siebie, w tym roku postanowił zostać królową parkietu! Na Instagramie pojawił się w przebraniu… Iwony Pavlović.
Mateusz Glen w tym roku postawił na humor i dystans. Jego przebranie na Halloween to prawdziwy hit w sieci. Aktor przebrał się za Ojca Jakuba, kultowego już bohatera z serialu „1670”.
