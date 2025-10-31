times-dark
Kozaczek
Halloween 2025 roku powala na kolana! Maffashion jako Senyszyn, Rozenek jako Kris Jenner, a to dopiero początek

Friz, Wersow i Maja Wiśniewska gonią konkurencję, a w tym roku wyjątkowo słabo.

Halloween
/ 31.10.2025 /
Zrzut ekranu 2025-10-31 151353 źródło Instagram/m_rozenek

1 / 21

Małgrzata Rozenek-Majdan

Małgorzata Rozenek-Majdan w tym roku zafundowała fanom prawdziwy halloweenowy show!  Gwiazda postanowiła wcielić się w ikonę amerykańskiego show-biznesu  Kris Jenner. Jej stylizacja była dopracowana w najmniejszych detalach, a efekt? Czyste Hollywood vibes!

Zrzut ekranu 2025-10-31 152734

2 / 21

Maffashion

Maffashion w tym roku zaskoczyła wszystkich swoim halloweenowym poczuciem humoru i dystansem! Influencerka postanowiła wcielić się w jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny politycznej, a mianowicie za Joannę Senyszyn. I zrobiła to z takim rozmachem, że internauci nie mogli powstrzymać śmiechu!

Zrzut ekranu 2025-10-31 153116

3 / 21

Demi Lovato

Kiedyś przypadkowe zdjęcie zrobione Demi Lovato stało się początkiem jednej z największych internetowych legend. Mowa o Poot Lovato, czyli  „rzekomej bliźniaczce” piosenkarki, którą fani żartobliwie ochrzcili imieniem Poot i… uznali, że Demi trzyma ją w piwnicy.

W tym roku, przy okazji Halloween Demi znów przypomniała o „bliźniaczce z piwnicy”, tworząc memy i  przebierając się za Poot.

Kozaczek (39)

4 / 21

Stifler

Znany z poczucia humoru i dystansu do siebie Stifler w tym roku postawił na prawdziwie upiorną klasykę. Na halloweenowej imprezie pojawił się przebrany za legendarnego Freddy’ego Kruegera, czyli postrach snów z kultowego horroru „Koszmar z ulicy Wiązów”.

Zrzut ekranu 2025-10-31 154136

5 / 21

Marcin Maciejczak

Marcin Maciejczak w tym roku postawił na oryginalność i zrobił to z rozmachem! Na halloweenowej imprezie zaprezentował się w przebraniu Elphaby, kultowej zielonoskórej czarownicy z musicalu „Wicked”.

Zrzut ekranu 2025-10-31 154615

6 / 21

Kasia Dziurska

Kasia Dziurska w tym roku postawiła na elegancję z nutą ironii. Na halloweenowej imprezie pojawiła się przebrana za Melanię Trump, czyli żonę obecnego prezydenta USA.

Zrzut ekranu 2025-10-31 154923

7 / 21

Winnie Harlow

Winnie Harlow w tym roku postawiła na ponadczasową legendę  Whitney Houston. Modelka olśniła  stylizacją inspirowaną kultowym występem piosenkarki.

573901756_4289609217935963_7944368860204943372_n

8 / 21

Jade Thirlwall

Jade Thirlwall udowodniła, że nie boi się odważnych stylizacji! W tym roku   zaprezentowała się jako Gremlin, czyli kultowa postać z filmowego klasyka lat 80.

573901756_4289609217935963_7944368860204943372_n

9 / 21

Mikołaj ,,Bagi'' Bagiński

Mikołaj Bagiński, znany z nieoczywistego poczucia humoru i dystansu do siebie, w tym roku postanowił zostać królową parkietu! Na Instagramie pojawił się w przebraniu… Iwony Pavlović.

Zrzut ekranu 2025-10-31 161015

10 / 21

Mateusz Glen

Mateusz Glen w tym roku postawił na humor i dystans. Jego przebranie na Halloween  to prawdziwy hit w sieci. Aktor przebrał się za Ojca Jakuba, kultowego już bohatera z serialu „1670”.

Zrzut ekranu 2025-10-31 161303

11 / 21

Dominika Wysocka
Zrzut ekranu 2025-10-31 161430

12 / 21

Kacper Błoński
Zrzut ekranu 2025-10-31 231045

13 / 21

Ada Fijał
Zrzut ekranu 2025-10-31 231139

14 / 21

Marta Rentel
Zrzut ekranu 2025-10-31 161627

15 / 21

Joanna Marcinik
Zrzut ekranu 2025-10-31 162705

16 / 21

Friz, Wersow, Maja Wiśniewska
Zrzut ekranu 2025-10-31 190031

17 / 21

Julia Von Stein
Zrzut ekranu 2025-10-31 190731

18 / 21

Ed Sheeran
Zrzut ekranu 2025-10-31 190855

19 / 21

Paris Hilton
Zrzut ekranu 2025-10-31 191204

20 / 21

Mariah Carey
Screenshot_2025-10-31-20-07-12-494_com.instagram.android-edit

21 / 21

Agata Młynarska
