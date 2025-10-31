Halloween 2025 roku powala na kolana! Maffashion jako Senyszyn, Rozenek jako Kris Jenner, a to dopiero początek

Demi Lovato

Kiedyś przypadkowe zdjęcie zrobione Demi Lovato stało się początkiem jednej z największych internetowych legend. Mowa o Poot Lovato, czyli „rzekomej bliźniaczce” piosenkarki, którą fani żartobliwie ochrzcili imieniem Poot i… uznali, że Demi trzyma ją w piwnicy.

W tym roku, przy okazji Halloween Demi znów przypomniała o „bliźniaczce z piwnicy”, tworząc memy i przebierając się za Poot.