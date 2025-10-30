Doda nie jest fanką przepychu na Wszystkich Świętych. „Ciała gniją i jedzą je robaki!”
"To jest dla mnie przerażające..." — zaczęła Doda.
Wielkimi krokami zbliża się czas Wszystkich Świętych. To właśnie wtedy groby bliskich zmarłych Polaków zapełniają się licznymi zniczami i wiązanki. Na nagrobkach często można zobaczyć sztuczne kwiaty i masę ozdób. Co o tym wszystkim myśli Doda? Okazuje się, że wokalistka w dzieciństwie podpatrywała, jak jej babcia zdobiła groby. Zdobyła się na zaskakujące wyznanie.
Victoria Beckham przed wielką karierą w „Spice Girls” była „nękana i bita”. To straszne!
Doda nie jest fanką przepychu na Wszystkich Świętych. „Celebrujmy duszę, a nie ciało!”
Doda w rozmowie z Kozaczkiem podzieliła się kilkoma refleksjami związanymi z obchodzeniem dnia Wszystkich Świętych. Piosenkarka nie uważa, że celebrowanie Halloween jest czymś złym i wyklucza możliwość odwiedzenia grobów bliskich. Podkreśliła, że jej zdaniem ludzie często zapominają o tym, że po śmierci zostaje po człowieku tylko ciało, które jest mniej ważne od duszy:
Wiadomo, że pojadę wtedy do Ciechanowa. Oczywiście w zależności od tego, jak będzie wyglądała moja sytuacja zawodowa. Ale odwiedzam groby moich dziadków. Bardzo kochałam moją babcię. Natomiast Halloween uważam, że też jest super. Myślę, że jedno nie wyklucza drugiego. Natomiast pamiętajmy, że to są tylko ciała. To są tylko opakowania, które później po prostu gniją i jedzą je robaki — podsumowała Doda.
Wdowa po Ciechowskim przegrała w sądzie. Kilka lat temu muzyk Republiki ją pozwał
Michał Wiśniewski ostro o samolotowych wybrykach Daniela Martyniuka. Nie miał dla niego litości!
Później Doda wspomniała o tym, że jest w stanie zrozumieć, dlaczego tak wiele osób obchodzi Wszystkich Świętych. Uważa, że jest to ważne święto ku pamięci naszych bliskich zmarłych z rodzin. Ale i tak jej zdaniem ważniejsze od myślenia o śmierci jest skupianie się na tym, co duchowe i wieczne:
„Rozumiem cały patos i chęć oddania czci zmarłym. Natomiast uwaga, która fokusuje się na ciałach, jest dla mnie przerażająca, bo odwraca uwagę od tego, co w istocie jest najważniejsze. Odwraca uwagę od duszy i energii człowieka. Ciało wybieramy sobie za każdym razem inne. To jest tylko opakowanie, lekcja, którą musimy tutaj odrobić i wartości, które mamy sobie przyswoić. To jest coś zupełnie innego. Możemy wspominać bliskich zmarłych i prosić ich o pomoc, czy wysyłać im dobrą energię, ale mając z tyłu głowy fakt, że za chwilę się spotkamy lub pojawimy się tu w innej konfiguracji, niekoniecznie stojąc nad grobami zmarłych” — podkreśliła Doda.