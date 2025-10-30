Wielkimi krokami zbliża się czas Wszystkich Świętych. To właśnie wtedy groby bliskich zmarłych Polaków zapełniają się licznymi zniczami i wiązanki. Na nagrobkach często można zobaczyć sztuczne kwiaty i masę ozdób. Co o tym wszystkim myśli Doda? Okazuje się, że wokalistka w dzieciństwie podpatrywała, jak jej babcia zdobiła groby. Zdobyła się na zaskakujące wyznanie.

Doda nie jest fanką przepychu na Wszystkich Świętych. „Celebrujmy duszę, a nie ciało!”

Doda w rozmowie z Kozaczkiem podzieliła się kilkoma refleksjami związanymi z obchodzeniem dnia Wszystkich Świętych. Piosenkarka nie uważa, że celebrowanie Halloween jest czymś złym i wyklucza możliwość odwiedzenia grobów bliskich. Podkreśliła, że jej zdaniem ludzie często zapominają o tym, że po śmierci zostaje po człowieku tylko ciało, które jest mniej ważne od duszy:

Wiadomo, że pojadę wtedy do Ciechanowa. Oczywiście w zależności od tego, jak będzie wyglądała moja sytuacja zawodowa. Ale odwiedzam groby moich dziadków. Bardzo kochałam moją babcię. Natomiast Halloween uważam, że też jest super. Myślę, że jedno nie wyklucza drugiego. Natomiast pamiętajmy, że to są tylko ciała. To są tylko opakowania, które później po prostu gniją i jedzą je robaki — podsumowała Doda.

