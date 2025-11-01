times-dark
Kozaczek
Tak Rozenek udekorowała swoją nową willę! Dynie i zwisające kościotrupy to dopiero początek…(FOTO)

Udekorowała czy raczej oszpeciła piękną rezydencję?

01.11.2025
Halloweenowa willa Małgorzaty Rozenek-Majdan

Małgorzata Rozenek-Majdan po raz kolejny stanęła w centrum uwagi i przyciągnęła uwagę internautów. Gwiazda TVN z okazji Halloween postanowiła przebrać się za Kris Jenner, z rodziny Kardashianek, która jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci amerykańskiego show-biznesu. Jej przebranie wywołało prawdziwe poruszenie w mediach społecznościowych i chyba udało jej przegonić konkurencję swoją kreatywnością.

553848469_1410717177379816_2495718898371848821_n źródło Instagram/m_rozenek

Halloweenowa willa Małgorzaty Rozenek-Majdan

To jednak nie koniec. Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła z okazji Halloween udekorować swoją nową willę, do której niedawno wprowadziła się z rodziną. Warto wspomnieć, że Majdanowie wreszcie zamieszkali swój wymarzony dom, a w oczekiwaniu mieszkali w willi w miasteczku Wilanów po Wojciechu Modeście Amaro, gdzie wynajmowali ją za około 30 tys. zł miesięcznie.

574896501_809803355115299_4082302659984149008_n źródło Instagram/m_rozenek

Halloweenowa willa Małgorzaty Rozenek-Majdan

Rozenek tym razem zaszalała, zamieniając niemal cały ogród w mroczny klimat. Na ujęciach możemy zobaczyć zwisające, kościotrupy, czaszki czy dynie, które zdominowały ich posiadłość. Trzeba przyznać, że wygląda to dość przerażająco!

569909578_1192649049346482_9043625669365586742_n źródło Instagram/m_rozenek

Halloweenowa willa Małgorzaty Rozenek-Majdan

Przed wejściem na drzwiach również został umieszczony wiszący kościotrup, a wokół niego reszta dekoracji.

566526352_1986751942108402_3089683805835217711_n źródło Instagram/m_rozenek

Halloweenowa willa Małgorzaty Rozenek-Majdan

W korytarzu od razu na wejściu znalazły się nie tylko czaszki, dynie, ale i stado nietoperzy. Najbardziej przerażającą częścią tej przestrzeni stało się jednak straszące zombie, które reaguje na ruch.

574883001_1146591814254776_7987335199215696900_n źródło Instagram/m_rozenek

Halloweenowa willa Małgorzaty Rozenek-Majdan

Podoba wam się taki wystrój?

569864093_3823762497921292_1927519617958892713_n źródło Instagram/m_rozenek

Halloweenowa willa Małgorzaty Rozenek-Majdan
567103494_538854959322659_4418657007261826359_n źródło Instagram/m_rozenek

Halloweenowa willa Małgorzaty Rozenek-Majdan
574685149_1194811012534607_8384890617862395583_n źródło Instagram/m_rozenek

Halloweenowa willa Małgorzaty Rozenek-Majdan
Głos | 1 listopada 2025 Odpowiedz

Szkaradne te ozdoby Że też ludzie to wieszają.Pewnie musi .

