Tak Rozenek udekorowała swoją nową willę! Dynie i zwisające kościotrupy to dopiero początek…(FOTO)
Udekorowała czy raczej oszpeciła piękną rezydencję?
Małgorzata Rozenek-Majdan po raz kolejny stanęła w centrum uwagi i przyciągnęła uwagę internautów. Gwiazda TVN z okazji Halloween postanowiła przebrać się za Kris Jenner, z rodziny Kardashianek, która jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci amerykańskiego show-biznesu. Jej przebranie wywołało prawdziwe poruszenie w mediach społecznościowych i chyba udało jej przegonić konkurencję swoją kreatywnością.
To jednak nie koniec. Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła z okazji Halloween udekorować swoją nową willę, do której niedawno wprowadziła się z rodziną. Warto wspomnieć, że Majdanowie wreszcie zamieszkali swój wymarzony dom, a w oczekiwaniu mieszkali w willi w miasteczku Wilanów po Wojciechu Modeście Amaro, gdzie wynajmowali ją za około 30 tys. zł miesięcznie.
Rozenek tym razem zaszalała, zamieniając niemal cały ogród w mroczny klimat. Na ujęciach możemy zobaczyć zwisające, kościotrupy, czaszki czy dynie, które zdominowały ich posiadłość. Trzeba przyznać, że wygląda to dość przerażająco!
Przed wejściem na drzwiach również został umieszczony wiszący kościotrup, a wokół niego reszta dekoracji.
W korytarzu od razu na wejściu znalazły się nie tylko czaszki, dynie, ale i stado nietoperzy. Najbardziej przerażającą częścią tej przestrzeni stało się jednak straszące zombie, które reaguje na ruch.
Podoba wam się taki wystrój?
Głos | 1 listopada 2025
Szkaradne te ozdoby Że też ludzie to wieszają.Pewnie musi .