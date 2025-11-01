Tak Rozenek udekorowała swoją nową willę! Dynie i zwisające kościotrupy to dopiero początek…(FOTO)

Halloweenowa willa Małgorzaty Rozenek-Majdan

To jednak nie koniec. Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła z okazji Halloween udekorować swoją nową willę, do której niedawno wprowadziła się z rodziną. Warto wspomnieć, że Majdanowie wreszcie zamieszkali swój wymarzony dom, a w oczekiwaniu mieszkali w willi w miasteczku Wilanów po Wojciechu Modeście Amaro, gdzie wynajmowali ją za około 30 tys. zł miesięcznie.