Tomasz Iwan i jego partnerka Karolina Woźniak jakiś czas temu zostali padli ofiarą złodziei, którzy splądrowali ich dom. Po przeżytym doświadczeniu teraz para nie skupia się aż tak na dobrach luksusowych, jednak co ciekawe sprawa wciąż nie ma finału. Teraz w rozmowie z naszą redakcją zdradzili nam więcej szczegółów na ten temat.

Tomasz Iwan i Karolina Woźniak padli ofiarą złodziei

Tomasz Iwan to były polski piłkarz, który grał w klubach w Polsce i za granicą, a także w reprezentacji naszego kraju. Swoją karierę zakończył w 2006 roku, a następnie pełnił funkcje działacza w polskiej piłce nożnej. W życiu prywatnym natomiast emerytowany już piłkarz jest związany z niemal 20 lat młodszą Karoliną Woźniak, z którą już kilka lat temu zadebiutowali wspólnie w show-biznesie.

Rok temu media rozpisywały się na temat przykrego incydentu, który spotkał gwiazdorską parę. Mieszkanie byłego piłkarza i jego partnerki zostało okradzione, przez co ponieśli ogromne straty, które szacowali na ponad 1 200 000 zł. Z domu pary zniknęły m.in. drogie zegarki, torebki, biżuteria czy pieniądze.

Teraz w rozmowie z naszą redakcją przy okazji premiery nowego sezonu „Afryka Express”, w której także wzięli udział Tomasz i Karolina wrócili wspomnieniami do tego straszliwego doświadczenia. Były piłkarz zwraca też uwagę na kiepską współpracę ze strony policji.

Sprawa została umorzona, sprawcy nie zostali złapani. Nie chciałbym tutaj mówić o opieszałości policji, natomiast faktycznie trochę mieliśmy z tym do czynienia, kiedy dopiero po dwóch tygodniach monitoring został sprawdzany, ale cóż takie rzeczy się zdarzają (…).Człowiek gdzieś cały czas dąży, goni za czymś, zarabia pieniądze, ciężko pracując, kupując różne dobra, które tak na koniec ktoś może wejść do domu i ci zabrać – powiedział nam Tomasz Iwan.

Karolina Woźniak natomiast zwraca, że najpiękniejsze są właśnie podróże i wspomnienia, ponieważ tego nikt nie może nam odebrać tak jak w przypadku rzeczy materialnych. Na koniec partnerka piłkarza zdradza, że właśnie teraz na tym starają się skupiać, a nie na dobrach luksusowych.

Człowiek otacza się często tymi dobrami luksusowymi i w każdej chwili ktoś może Ci to odebrać i nie masz nic. Wspomnienia, podróże to jest coś, co zostaje z nami. Nikt cię ze wspomnień nie ograbi i tylko fajnie je kolekcjonować, żeby bogatszym być właśnie tak wewnętrznie, niż okupywać się tymi dobrami i tak staramy się robić – wyznała Woźniak.

